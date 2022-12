TI PRESENTO ELLY! – LA CANDIDATA ALLA SEGRETERIA DEL PD, ELLY SCHLEIN, NON HA SCELTO BENISSIMO LE SUE FREQUENTAZIONI NEGLI SCORSI ANNI: DOPO LA FOTO CON ABOUBAKAR SOUMAHORO, SPUNTA UN’IMMAGINE DELLA STELLINA MULTIGENDER INSIEME A PIER ANTONIO PANZERI, L’EX EURODEPUTATO PIDDINO ARRESTATO PER IL QATARGATE, CON CARTELLO “I NOSTRI DIRITTI NON SONO NEGOZIABILI” – LA LEGHISTA SUSANNA CECCARDI LA PERCULA: “NON SONO NEGOZIABILI…PER MENO DI 600MILA EURO”

I nostri diritti non sono negoziabili... per meno di 600.000 euro!

Nella foto un Panzeri in ottima forma (l'ex deputato PD arrestato in flagranza di reato con sacchi di banconote in casa) e la candidata alla segreteria del PD Elly Schlein.

Quando si dice : "foto invecchiate male" pic.twitter.com/UqNzlEfVBX — Susanna Ceccardi (@SusannaCeccardi) December 13, 2022

Da www.liberoquotidiano.it

elly schlein pier antonio panzeri

Le presunte mazzette del Qatargate ad Antonio Panzeri e compagni sono una… mazzata per la sinistra italiana ed europea. Lo scandalo si sta allargando sempre di più ogni giorno che passa ed è anche diventata virale in rete l’immagine del milione e mezzo in contanti che è finora stato sequestrato ai protagonisti in negativo di questa vergognosa vicenda.

Panzeri e la sua ong Fight Impunity sarebbero il cuore del Qatargate e hanno lasciato per giorni la sinistra senza parole: soltanto adesso che le proporzioni dello scandalo stanno emergendo con chiarezza stanno arrivando i primi commenti duri e di condanna. Soprattutto il Pd è in forte imbarazzo, dato he Panzeri è un esponente di spicco dei dem in Lombardia. Tra l’altro la questione sfiora anche Elly Schlein, che si è candidata alla segreteria del Pd in qualità di “nuovo che avanza”.

ABOUBAKAR SOUMAHORO CON ELLY SCHLEIN

La leghista Susanna Ceccardi ha però pubblicato sui social una foto che “sporca” l’immagine della Schlein, corredata dal seguente commento: “I nostri diritti non sono negoziabili… per meno di 600.000 euro! Nella foto un Panzeri in ottima forma (l'ex deputato Pd arrestato in flagranza di reato con sacchi di banconote in casa) e la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein. Quando si dice: ‘foto invecchiate male’”.

susanna ceccardi elly schlein ELLY SCHLEIN elly schlein COME greta thunberg - MEME meme enrico letta elly schlein elly schlein 2015 susanna ceccardi foto di bacco

matteo salvini susanna ceccardi elly schlein