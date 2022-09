TIRA UNA BRUTTA ARIA A WASHINGTON PER GIORGIA MELONI - L’IMMAGINE RIMASTA APPICCICATA ALLA DUCETTA È QUELLA DI UNA FAN DI TRUMP, COSA CHE LA RENDE INDIGESTA AI DEMOCRATICI MA ANCHE DAI REPUBBLICANI CHE NE HANNO LE PALLE PIENE DI “THE DONALD” - SU COME SI COMPORTERÀ LA MELONI, GLI AMERICANI HANNO “INTERROGATO” MASSOLO, EX AMBASCIATORE E GIÀ DIRETTORE DEL DIS, CHE HA RASSICURATO: FDI NON SI ALLONTANERA’ DA WASHINGTON - E SALVINI? L’INDOSSATORE DI MAGLIETTE CON LA FACCIA DI PUTIN, GLI AMERICANI NON LO VOGLIONO VEDERE NEMMENO IN FOTOGRAFIA…

Tira una brutta aria a Washington per Giorgia Meloni. Al di là della balilla del post-fascismo, l’immagine è di una politica che si sgolava ai convegni di Trump, quindi detestata dai democratici ma anche dai repubblicani che ne hanno le palle piene di “The Donald”.

Perciò stanno alla finestra attenzionando i prossimi eventi che vedranno il governo Meloni in azione sull’Ucraina. L’amministrazione Biden non può permettersi di non avere un rapporto stretto e solido con un paese alleato che ospita due basi Nato (Aviano e Sigonella) zeppe di bombe nucleari, droni, aerei di qualsiasi tipo, più la Sesta flotta a Napoli.

Di qui, si sono infittite le richieste agli amici italiani su come comporterà la Ducetta. Uno che è stato subissato di domande è Giampiero Massolo, ex ambasciatore e già direttore del Dis, i servizi segreti che coordina l’Aisi e l’Aise. Una settimana prima del voto Massolo è volato a Washington in quanto membro italiano, insieme a Claudio Descalzi, dell’Atlantic Council, un influente think tank il cui scopo è "Promuovere la leadership americana e promuovere accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell'affrontare le sfide del XXI secolo".

Massolo ha ripetuto agli americani quello che aveva detto Draghi a Biden: la Meloni non ha nessuna volontà di disalienarsi dalle scelte e dalla collaborazione con gli Stati Uniti. Sul tasto dolente Salvini, quell’indossatore di magliette con la faccia di Putin, non lo vogliono vedere nemmeno in fotografia. Per capire l’aria che tira dall’altra sponda dell’Atlantico, a seguire un articolo del Washington Post.

2 - COSA SIGNIFICA CHE UN'EX FASCISTA SARÀ ALLA GUIDA DI UNO DEI PIÙ GRANDI PAESI D'EUROPA ?

Mark Gilbert per Washington Post

Pochi italiani sono rimasti sorpresi da chi ha vinto le elezioni generali italiane domenica. La coalizione di destra guidata dai Fratelli d'Italia (FdI), partito politico discendente dai neofascisti, ha preso il 44 per cento dei voti e quasi sicuramente sarà chiamata a formare un governo dal presidente Sergio Mattarella, una volta che il nuovo Parlamento si sarà riunito il 13 ottobre.

Dopo un'elaborata serie di consultazioni, il presidente del Consiglio Mario Draghi cederà il potere alla leader della FdI, Giorgia Meloni , e al suo team. Ciò dovrebbe accadere intorno al 27 ottobre. Meloni sarà la prima donna premier italiana. Per coincidenza, probabilmente entrerà in carica nel centenario della Marcia su Roma , il colpo di stato che portò Benito Mussolini al potere nell'ottobre del 1922. Allora cosa significa che un'ex fascista sarà alla guida di uno dei più grandi paesi d'Europa ?

Meloni sostiene che il suo partito si è allontanato dal fascismo, come ha fatto lei. Tuttavia, molti europei temono che la vittoria della destra porti all'“orbanizzazione” dell'Italia e alla sua trasformazione in una democrazia illiberale, proprio come il recente percorso dell'Ungheria. Le loro paure possono essere esagerate. La popolarità di Meloni potrebbe non reggere e non ha molta libertà di cambiare politica.

Negli ultimi due decenni, l'elettorato italiano è stato volubile. I partiti salgono per ottenere dal 30 al 40 per cento dei voti, poi falliscono nel governo e crollano alle prossime elezioni. Solo un paio di anni fa si temeva che Matteo Salvini, il leader populista della Lega anti-immigrati, avrebbe trasformato la politica italiana. Nelle votazioni di domenica, la Lega ha ottenuto meno del 9 per cento, metà di quanto ottenuto nel 2018 e un quarto dei voti alle elezioni europee del 2019.

Meloni ora deve governare, non solo lamentarsi dalla panchina dell'opposizione. Ha relativamente poca esperienza di governo (è stata ministro della Gioventù nel governo Berlusconi 2008-2011) e il suo partito ha poche persone di calibro ministeriale.

I partner della coalizione di Meloni, la Lega e Forza Italia di Silvio Berlusconi, possono fornire ministri esperti, ma entrambi i partiti rimangono screditati dai loro precedenti fallimenti. Meloni probabilmente ricorrerà a tecnocrati adeguatamente conservatori per ricoprire posizioni di gabinetto.

L'Italia è stagnante

La Meloni affronta lo stesso problema dei suoi predecessori: la stagnazione da 30 anni dell'Italia. Il debito pubblico è superiore al 150 per cento del PIL. L'Italia è una società che invecchia con grosse pensioni. Ha molte persone che vivono vicino alla soglia di povertà. Le aliquote fiscali penalizzano la classe media, ma l'offerta sanitaria, la scuola e l'università sono di qualità mista. Negli affari esteri i rapporti con l'Unione europea sono tesi: Salvini e Berlusconi sono considerati troppo vicini alla Russia. Queste sono sfide politiche difficili per qualsiasi governo.

Meloni avrà più difficoltà ad affrontare questi ostacoli rispetto al suo predecessore, Mario Draghi, di cui l'UE si fidava. Ma se non riuscirà a consegnare rapidamente, la popolarità del suo partito potrebbe svanire. Una delle poche dure promesse che la coalizione di destra ha fatto è stata quella di abolire il “Reddito di cittadinanza”, un pagamento assistenziale che garantisce una rete di sicurezza finanziaria per i disoccupati.

Il reddito è stato soggetto a frodi e molti italiani credono che lasci i giovani con meno incentivi a cercare lavoro. Tuttavia, è popolare nel sud italiano economicamente svantaggiato. Il Movimento Cinque Stelle (M5S), che ha introdotto il salario, ha superato la destra a Napoli e in alcune altre parti del sud Italia. Gli elettori italiani sono transazionali, come tutti gli altri. Vogliono sapere cosa farà per loro il governo. Ma un governo Meloni avrà poco margine di manovra politico o economico.

La Gran Bretagna sta attraversando la propria crisi proprio per il motivo opposto. C'era poco per impedire al primo ministro conservatore Liz Truss di proporre modifiche fiscali radicali, che hanno portato rapidamente a un forte calo del valore della sterlina britannica. Meloni, al contrario, deve affrontare molteplici controlli ed equilibri che rendono più difficile per il suo governo fare ciò che vuole, in modo simile ai vincoli al potere presidenziale degli Stati Uniti.

Meloni non può nemmeno nominare il proprio governo. Il presidente della Repubblica ha quel ruolo. Mattarella può e rifiuterà i ministri inadatti. E Meloni dovrà fare i conti anche con i suoi compagni di coalizione, che rischiano di essere litigiosi. Salvini sarà scontento del crollo del sostegno al suo partito, per esempio.

L'approvazione delle leggi in Italia non è un'impresa da poco: Meloni dovrà far passare la legislazione in due camere uguali del Parlamento, utilizzando procedure che offrono infinite opportunità di ostruzione. La coalizione di Meloni avrà una maggioranza di 35 seggi alla camera bassa del Parlamento italiano e una ancora più piccola al Senato.

Meloni vorrebbe modificare la costituzione italiana per introdurre un presidente eletto direttamente, ma qualsiasi mossa del genere richiederebbe un referendum o una maggioranza di due terzi in entrambe le camere del Parlamento. La costituzione è popolare tra gli elettori e i suoi valori fondamentali sono un'eredità della resistenza al fascismo. L'adesione dell'Italia all'UE e le leggi dell'UE limiteranno anche l'indipendenza legislativa di un governo Meloni, ma lasciare l'UE sarebbe un disastro per l'Italia e non è nelle carte.

Meloni può ancora vanificare il cambiamento

La vittoria di Meloni non sarà una nuova marcia sulla Roma. Ma i diritti LGBTQ+ e altre questioni sociali non saranno tra le priorità di Meloni. A giugno Meloni ha dato vita a una manifestazione di Vox , il partito neofascista spagnolo, con un appassionato discorso in cui chiedeva di proteggere la famiglia tradizionale dai liberali e di fermare la migrazione dall'Africa.

Sarà difficile per lei agire in base alle sue convinzioni, ma Meloni sarà in grado di impedire ai suoi avversari di fare progressi sulle loro. È possibile che si allontani ulteriormente dalle radici fasciste del suo partito, trasformando i Fratelli d'Italia in un partito conservatore come l'Unione Cristiano Sociale della Baviera, la CSU. In caso contrario, la sua amministrazione potrebbe perdersi in lotte senza fine su questioni sociali e immigrazione e far ipotizzare ai commentatori internazionali che sia ancora fascista.

Mark Gilbert è C. Grove Haines Professor of History presso SAIS Europe, il campus bolognese della Johns Hopkins University.