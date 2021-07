TIRI MANCINI - IL GRILLINO E CONTIANO ANGELO TOFALO CORRE IN SOCCORSO DELL'AMICO MARCO MANCINI, ASCOLTATO DAL COPASIR: "UN SERVITORE DELLO STATO COME LUI SE DAVVERO LASCERA' IL SERVIZIO ALMENO POTRA' LASCIARLO CON L'ONORE DELLA VERITA', LASCIANDO AGLI ATTI DEL COPASIR QUELLA VERITA' STORICA CHE SPESSO E' RADICALMENTE DIVERSA DA QUELLA RAPPRESENTATA DALLE INCHIESTE GIORNALISTICHE. IN UN PAESE DEMOCRATICO NESSUNO DEVE AVERE PAURA DELLA VERITA'…"

Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa del M5S

(ANSA) - "Per l'audizione del dottor Marco Mancini al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica non resta che fare un applauso al Parlamento che si dimostra, come purtroppo non sempre e' stato, davvero 'sovrano'. Ascoltare, valutare, approfondire e controllare e' non solo un dovere costituzionale ma anche un adempimento del ruolo e dei doveri propri del parlamentare, che non devono e non possono venire meno per ragioni di piccola propaganda politica".

marco mancini e matteo renzi

Cosi' il deputato Angelo Tofalo (M5S). "Bene dunque soprattutto - osserva Tofalo- che il presidente Draghi abbia autorizzato il dottor Mancini a rispondere positivamente alla richiesta di audizione del Copasir. Un servitore dello Stato come lui se davvero lascera' il servizio almeno potra' lasciarlo con l'onore della verita', lasciando agli atti del Copasir quella verita' storica che spesso e' radicalmente diversa da quella rappresentata dalle inchieste giornalistiche. In un Paese democratico nessuno deve avere paura della verita'".

conte vecchione giuseppe conte gennaro vecchione

marco mancini