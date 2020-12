TOFALO STA TIRANDO TROPPO LA CORDA - LA “CAMPAGNA ACQUISTI” DELLA FRONDA DEI RIBELLI M5S, GUIDATA DA DIBBA E CASALEGGIO, È ARRIVATA DENTRO IL GOVERNO. IL PRIMO CHE POTREBBE SALTARE NELLA SCHIERA DEI DISSIDENTI È ANGELO TOFALO - TRA I FIRMATARI DEL DOCUMENTO CONTRO IL MES C’È INFATTI ANCHE EMANUELA CORDA, FEDELISSIMA DEL SOTTOSEGRETARIO CON FREQUENTAZIONI ALLA LINK UNIVERSITY

Da www.liberoquotidiano.it

"La coppia non tratta". Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio hanno intenzione di far cadere Giuseppe Conte e riprendere in mano il Movimento 5 Stelle, strappandolo a Luigi Di Maio. Il guaio, spiega il Giornale, è che la "campagna acquisti" dei ribelli grillini è arrivata fin dentro il governo.

"Il primo che potrebbe saltare nella schiera del Dibba è Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa", rivela il retroscena. L'indizio? Tra i firmatari del documento contro il Mes che la fronda ha spedito a Vito Crimi c'è Emanuela Corda, fedelissima di Tofalo.

Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa del M5S

Il sottosegretario starebbe meditando di passare con Dibba perché teme di perdere la poltrona nel rimpasto a trazione Pd-Italia Viva. E se sul Mes si arriverà a una ricucitura, anche per le pressioni del Quirinale, i dissidenti pentastellati starebbero preparando già un secondo trappolone al governo, altrettanto clamoroso: bocciare il decreto Calabria Bis. Alla testa del fronte c'è Nicola Morra, che si era speso (non ascoltato) per la nomina di Gino Strada a commissario alla Salute.

