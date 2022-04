TOH, UN'ANGELA A ROMA - LA MERKEL CONTINUA A NON PROFERIRE PAROLA SULLA GUERRA IN UCRAINA E FA LA TURISTA NELLA CAPITALE, IN BARBA LE POLEMICHE SULLE SCELTE FILO-RUSSE COMPIUTE NEI 15 ANNI DI GOVERNO - INTANTO L’AMBASCIATORE UCRAINO A BERLINO, ADRIJ MELNYK, ATTACCA FRONTALMENTE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE, STEINMEIER (E DI CONSEGUENZA ANCHE L’EX CANCELLIERA): “NON HA MAI AVUTO LA MINIMA SENSIBILITÀ PER LA NOSTRA CAUSA”

angela merkel a roma 11

1 - ROMA, ANGELA MERKEL TURISTA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

Da https://tg24.sky.it/

Angela Merkel è stata vista quest’oggi, in veste da turista, per le vie del centro storico di Roma. L’ex cancelliera tedesca, vestita casual e protetta da una scorta di agenti in borghese, ha fatto una passeggiata nel cuore della città eterna. Una delle tappe della sua gita romana è stata piazza della Minerva.

merkel putin

2 - L'AMBASCIATORE DELL'UCRAINA A BERLINO, COSCIENZA SPORCA DELLA GERMANIA

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Con la sua schiettezza, insolita per un diplomatico in carica, Andrij Melnyk è un instancabile sostenitore del suo paese e non esita a criticare le posizioni del governo di Olaf Scholz sulla Russia.

frank walter steinmeir vladimir putin

Poteva essere solo un'altra intervista, una delle decine che ha rilasciato da quando la Russia ha invaso il suo paese il 24 febbraio. Ma quello che Andrij Melnyk ha dato al Tagesspiegel domenica 3 aprile non era come le altre.

angela merkel a roma 10

Questa volta - leggiamo su Le Monde - l'ambasciatore ucraino a Berlino non si è accontentato delle sue solite recriminazioni contro il governo tedesco, dal quale si aspetta un sostegno più attivo nei confronti di Kiev attraverso l'aumento delle forniture di armi e una sanzione più severa nei confronti di Mosca, cessando finalmente di acquistare il gas russo.

Andrij Melnyk.

Questo è quello che chiede quasi ogni giorno sui social network e più volte alla settimana in televisione, dove la sua schiettezza e il suo impeccabile tedesco lo hanno reso un formidabile animale mediatico da quando il suo paese era in guerra.

Domenica, Andrij Melnyk ha fatto un passo avanti. Ha attaccato direttamente il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, accusandolo di aver "tessuto una ragnatela di contatti con la Russia per decenni" e di non aver mai avuto la minima "sensibilità" per la causa ucraina.

vladimir putin emmanuel macron.

"Dal punto di vista di [Vladimir] Putin, non c'è nessun popolo ucraino, nessuna lingua, nessuna cultura e nessuno Stato. Steinmeier sembra anche pensare che gli ucraini non siano un soggetto", accusa il diplomatico, mentre "il rapporto con la Russia è sempre stato e rimane qualcosa di fondamentale e sacro [per il presidente tedesco], qualunque cosa accada".

Nel criticare così il signor Steinmeier, il diplomatico si è avventurato in un territorio rischioso. A febbraio, il presidente tedesco, membro del partito socialdemocratico (SPD), è stato rieletto come capo di stato con il sostegno di tutti i partiti politici, tranne gli estremisti. Attraverso di lui, quasi tutta la classe dirigente tedesca fu presa di mira.

angela merkel a roma 8

Così come le scelte diplomatiche fatte dalla Germania negli ultimi due decenni, e che il signor Steinmeier incarna più di chiunque altro per essere stato successivamente il braccio destro di Gerhard Schröder alla cancelleria (1999-2005) e due volte ministro degli esteri di Angela Merkel (2005-2009 e 2013-2017).

Visibilità senza precedenti

Qualche giorno dopo la sua intervista al vetriolo, il diplomatico può comunque dire che le sue parole non sono state inutili. Due volte da lunedì, il presidente tedesco ha infatti riconosciuto di aver commesso un "errore di valutazione" nel pensare che "il Putin del 2022 non avrebbe finito per accettare la rovina politica, economica e morale del suo paese in nome dei suoi sogni o dei suoi deliri imperiali". Un "primo passo", ha commentato l'ambasciatore alla televisione martedì, sperando che "le parole [siano] ora seguite dai fatti".

angela merkel a roma 9

Infatti, Andrij Melnyk, che si è stabilito a Berlino dal 2015 dopo aver servito come segretario di stato per l'integrazione europea nel governo provvisorio nominato dopo la fuga del presidente filorusso Viktor Yanukovych durante la rivoluzione del 2014, ha avuto il capo di stato tedesco nel suo mirino per un certo tempo.

Andrij Melnyk

Già nel febbraio 2021, ha reagito bruscamente quando quest'ultimo ha sostenuto che il gasdotto Nord Stream 2 era uno degli "ultimi ponti" tra la Russia e l'Europa, collegando la sua costruzione al debito della Germania verso i "20 milioni di vittime sovietiche durante la seconda guerra mondiale".

merkel e putin a mosca 3

All'epoca, l'ambasciatore ha accusato il presidente di "distorcere pericolosamente la storia" e di mostrare "cinismo", sembrando dimenticare che l'Ucraina faceva parte dell'URSS all'epoca e che, come tale, la Germania ha lo stesso debito con Kiev che con Mosca.

frank walter steinmeier

Con la guerra in Ucraina, questo padre di due figli, nato a Lviv nel 1975, vicino al confine polacco, ha acquisito una visibilità senza precedenti. Ma anche uno status speciale, simboleggiato dalla standing ovation tributatagli dal Bundestag il 27 febbraio all'apertura della storica sessione durante la quale il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato un aumento senza precedenti del bilancio della difesa.

angela merkel a roma 7

Uno status che lo rende molto più che un semplice diplomatico. In poche settimane, è diventato la cattiva coscienza della Germania, il che gli permette di occupare una posizione che è praticamente l'unica ad avere: quella di pungolo instancabile.

Diversi membri del governo hanno pagato il conto in queste ultime settimane. Il cancelliere Olaf Scholz, che ha accusato il 10 marzo di "infilare un coltello nella schiena dell'Ucraina" rifiutando un embargo sul gas russo.

christian lindner olaf scholz annalena baerbock robert habeck

Il ministro delle finanze Christian Lindner, al quale non perdona di aver sorriso dubbiosamente quando gli ha assicurato che l'Ucraina avrebbe vinto la guerra. Il ministro della difesa, Christine Lambrecht, che chiama regolarmente per esprimere la sua impazienza per le consegne di armi.

Come ha riportato il quotidiano Bild il 30 marzo: "Gli ucraini vorrebbero che la Germania, che è il quarto esportatore di armi al mondo, fosse tra i primi tre paesi fornitori. Siamo ancora molto lontani da questo!"

Un po' di fastidio

PUTIN COPRE LA MERKEL AL PARTY G AL PALAZZO COSTANTINO DI SAN PIETROBURGO

Le esternazioni del diplomatico - che sono ammirate solo dal ministro dell'economia verde, Robert Habeck, "l'unico in questo governo che ci capisce, non solo politicamente ma anche umanamente", confida - hanno finito per infastidire alcuni. Come Sören Bartol, segretario di Stato per gli alloggi (SPD), che lo ha reso noto il 16 marzo postando su Twitter: "Sto cominciando a trovare questo 'ambasciatore' insopportabile."

Poco dopo, però, ha cancellato il messaggio e ne ha postato un altro esprimendo delle "scuse". Quel giorno Andrij Melnyk si è reso conto di essere praticamente intoccabile. Questo non può che incoraggiarlo ad andare avanti a viso aperto.

Insolito per un ambasciatore? Certamente. Ma niente lo irrita di più di coloro che lo giudicano fuori posto, ricordandogli la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, il cui articolo 41 stabilisce che i diplomatici hanno "il dovere di non interferire negli affari interni dello Stato" in cui sono distaccati.

angela merkel a roma 2

"Il mondo è cambiato, è diventato folle, veloce e privo di controllo. In un mondo simile, anche la diplomazia deve adattarsi. Mi assumo interamente le responsabilità di quello che faccio, penso che sia proprio il ruolo di un diplomatico oggi utilizzare i media e le reti sociali, soprattutto quando sei il rappresentante di un paese attaccato da uno stato che sta anche conducendo una guerra di disinformazione", spiega nell'ufficio della sua ambasciata, nell'anticamera della quale solo la presenza di due guardie del corpo ci ricorda che ora rappresenta un paese in guerra.

angela merkel a roma 1 angela merkel a roma 6 angela merkel a roma 4 merkel e putin alla finale dei mondiali al maracana Olaf Scholz E Vladimir Putin angela merkel a roma 3