27 mar 2023 12:21

TORNA, ASSAD, TUTTO È PERDONATO – CON IL RIPRISTINO DEI RAPPORTI DIPLOMATICI TRA SIRIA E ARABIA SAUDITA, IL DITTATORE DI DAMASCO POTREBBE TORNARE ADDIRITTURA NELLA LEGA ARABA, DA CUI ERA STATO ESPULSO, PER VOLONTÀ DI RIAD, CON L’INIZIO DELLA GUERRA CIVILE SIRIANA – UN SUCCESSO PER LUI E ANCHE PER PUTIN, SUO GRANDE SPONSOR E PRINCIPALE ARTEFICE DEI COLLOQUI, COME XI JINPING LO È STATO DI QUELLI TRA BIN SALMAN E L’IRAN...