3 nov 2021 09:45

TRADITO E PURE SPUTTANATO - LO SCAZZO INFINITO TRA LA FRANCIA E L'AUSTRALIA SUI SOTTOMARINI SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO SGARBO SENZA PRECEDENTI: LA DIFFUSIONE DA PARTE DI CRANBERRA DI UN SMS INVIATO DA MACRON AL PRIMO MINISTRO MORRISON IN CUI CHIEDEVA "DEVO ASPETTARMI BUONE O CATTIVE NOTIZIE SULLE NOSTRE AMBIZIONI CONGIUNTE PER I SOTTOMARINI?" - SECONDO GLI AUSTRALIANI È LA PROVA CHE PARIGI FINGE DI CADERE DALLE NUVOLE PER IL MANCATO ACCORDO...