TRANQUILLI, APPENA ARRIVA LA FIDUCIA, I PORTI SI RIAPRONO A TUTTI. O NO? - ORFINI: ''IL PRIMO ATTO DEL GOVERNO È BLOCCARE LA ALAN KURDI, CON SOLO 5 NAUFRAGHI. CACCIARE SALVINI E TENERSI LE SUE POLITICHE NON MI PARE GENIALE''. E PENSA CHE DUE MINISTRI SU TRE CHE POTREBBERO FARLA ENTRARE IN 5 MINUTI SONO DEL PD (LA TERZA È LA LAMORGESE) - URSULA DÀ UN ASSIST A CONTE: ''DOBBIAMO RIFORMARE DUBLINO, NON PUÒ ESSERE LA GEOGRAFIA A DECIDERE CHI SI ASSUME PIÙ RESPONSABILITÀ''

MIGRANTI: VON DER LEYEN, DOBBIAMO RIFORMARE DUBLINO

PAOLO GENTILONI URSULA VON DER LEYEN

(ANSA) - "Dobbiamo riformare Dublino, ed è una questione che riguarda la solidarietà, che per definizione non può dipendere da una posizione geografica. Non può essere la base sulla quale un" Paese "si deve assumersi maggiori responsabilità per esempio rispetto all'arrivo dei migranti". Lo ha detto la presidente eletta della commissione europea Ursula von der Leyen. "Dunque Dublino deve essere riformato e ne parleremo con molto impegno. Ciò è uno dei punti fondamentali del nostro programma", ha aggiunto.

GOVERNO BLOCCA ALAN KURDI, L'IRA DI ORFINI: "CORREGGERE SUBITO QUESTO ERRORE"

Il governo italiano è stato chiaro: la Alan Kurdi non può "entrare, transitare e fermarsi nelle acque territoriali italiane".

Un mossa alla Matteo Salvini che ha fatto andare su tutte le furie l'ong See Eye. "Se si utilizzano le politiche del segretario della Lega per dimostrare che non c'è bisogno di lui per bloccare Ong e persone soccorse, si fa comunque in modo che il suo obiettivo venga raggiunto", ha tuonato il portavoce.

A bordo dell'imbarcazione ci sono ancora cinque migranti: tutti gli altri sono stati già fatti sbarcare per motivi di salute. La ong ha così inviato una richiesta di assegnazione di un Pos a Italia, Francia, Spagna e Portogallo, ma il governo italiano ha risposto con un secco "no".

Da giorni Matteo Orfini sta condannando la decisione dell'esecutivo. Oggi l'ultimo tweet contro i giallorossi: "Il primo atto del nuovo governo è chiudere i porti alla Alan Kurdi che è ancora in mare con solo 5 naufraghi a bordo. Così non va bene, per niente. Cacciare Salvini e tenersi le sue politiche non mi pare geniale. Chiedo al governo di correggere subito questo errore", ha scritto il deputato del Partito Democratico.

