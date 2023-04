1 apr 2023 18:10

TRANSENNATE LE EDICOLE D’OLTRALPE: LA SEGRETARIA DI STATO FRANCESE MARLÈNE SCHIAPPA POSA IN COPERTINA SU PLAYBOY! – MENTRE INFURIANO LE PROTESTE PER LA RIFORMA DELLE PENSIONI LA DONNA, 40 ANNI, CHE DICE DI ESSERE "SAPIOSEXUAL" (ATTRATTA DA UOMINI INTELLIGENTI) HA DECISO DI COMPARIRE SULLA RIVISTA - TRANQUILLI SARÀ VESTITA – SCHIAPPA HA RILASCIATO UN’INTERVISTA DI 12 PAGINE SUL FEMMINISMO E I DIRITTI LGBT (CHE I FRANCESI INCAZZATI NON VEDONO L’ORA DI LEGGERE)