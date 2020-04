15 apr 2020 19:44

I TRAVAGLI DEL MES - ''NON SOLO CONTE, ANCHE IL MINISTRO GUALTIERI E IL SUO VICE MISIANI (DEL PD) HANNO DETTO CHE L'ITALIA NON ATTIVERÀ IL MES. UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA POTREBBE CAMBIARE LE CONDIZIONI EX POST'' - SALLUSTI: ''TE LA PRENDI CON LA LOMBARDIA MA NON CON IL GOVERNO NÉ CON LE REGIONI DI SINISTRA PER L'EPIDEMIA''