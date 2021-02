5 feb 2021 14:30

TRAVAGLIO L'HA PRESA BENE! - FRANCESCO GIORGINO CHIEDE ALLA CHEERLEADER DI CONTE: “SEI DELUSO DOPO L’INCARICO A DRAGHI?” E TRAVAGLIO RISPONDE STIZZITO: “ASSOLUTAMENTE NO, NON FACCIO IL POLITICO, SONO IMPERTURBABILE” - SALVO POI FAR CAPIRE QUANTO GLI GIRANO LE ROTATIVE DOPO CHE IL VOLPINO “GIUSEPPI” È STATO SPEDITO DRITTO IN PELLICCERIA: "E' BASTATO L'ARRIVO DI DRAGHI PERCHE' L'ARIA FOSSE PIU' PROFUMATA, IL SOLE PIU'..." - VIDEO STRACULT