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''IL SESSO CON GRIVEAUX È STATO DELUDENTE PERCHÉ…'' - VIDEO: L'EROTICA VOCE DI ALEXANDRA DE TADDEO IRROMPE SUGLI SCHERMI DEI FRANCESI. ''NON SONO PENTITA PER LA DIFFUSIONE DEI VIDEO, PERCHÉ AMO PIOTR''. LA 29ENNE SMINUISCE ANCHE LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY PER CUI RISCHIA 2 ANNI DI GALERA: ''SIAMO CIRCONDATI DI IMMAGINI PORNOGRAFICHE. IL GESTO DI PIOTR È NEL SOLCO DELLE MIE CONVINZIONI POLITICHE. I POLITICI IMPARERANNO A ESSERE MENO IPOCRITI'' - LEI E IL FIDANZATO-ARTISTA NON POSSONO VEDERSI E LEI SCOPPIA A PIANGERE

“SIAMO L’UNICO PAESE AL MONDO DOVE I MEDICI HANNO CERCATO I MALATI” - GIULIO SAPELLI: “C’È STATA UNA SPECULAZIONE POLITICA. FARE TUTTI QUESTI TAMPONI QUANDO NON C’ERA BISOGNO, È STATO FATTO PER FAR VEDERE QUANTO SIAMO BRAVI, QUINDI VOTATECI. MAGGIORE FLESSIBILITÀ DA UE? GENTILONI NON CONTA PIÙ NULLA PERCHÉ I COMMISSARI NON HANNO PIÙ POTERE, DIPENDONO DAI VICEPRESIDENTI DELLA COMMISSIONE. SE NASCESSE UNA CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE PARTENDO DA UN’EMERGENZA SANITARIA VUOL DIRE CHE IL PENSIERO INTELLETTUALE È MORTO”