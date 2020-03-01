TRAVAGLIO FLASH - AL “CORRIERE”, RENZI HA DETTO: “I POLITICI SOFFRONO DI UNA STRANA MALATTIA, IL SONDAGGISMO”. ORA CHE LO DANNO SOTTO IL 3%, GLI STANNO SUL CAZZO PURE I SONDAGGI…-
TRAVAGLIO FLASH - AL “CORRIERE”, RENZI HA DETTO: “I POLITICI SOFFRONO DI UNA STRANA MALATTIA, IL SONDAGGISMO”. ORA CHE LO DANNO SOTTO IL 3%, GLI STANNO SUL CAZZO PURE I SONDAGGI…-
L'ENNESIMO DECRETINO CHE FA PIÙ DANNI DI QUANTI NE RISOLVE - LO SBLOCCACANTIERI È DI UN ANNO FA, E DI CANTIERI SBLOCCATI SIAMO A QUOTA ZERO. IL DECRETO VOLUTO DAL M5S HA FINITO PER COMPLICARE GLI ITER - E COSÌ I RICORSI HANNO MANDATO IN TILT PERSINO I PICCOLI APPALTI
''IL SESSO CON GRIVEAUX È STATO DELUDENTE PERCHÉ…'' - VIDEO: L'EROTICA VOCE DI ALEXANDRA DE TADDEO IRROMPE SUGLI SCHERMI DEI FRANCESI. ''NON SONO PENTITA PER LA DIFFUSIONE DEI VIDEO, PERCHÉ AMO PIOTR''. LA 29ENNE SMINUISCE ANCHE LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY PER CUI RISCHIA 2 ANNI DI GALERA: ''SIAMO CIRCONDATI DI IMMAGINI PORNOGRAFICHE. IL GESTO DI PIOTR È NEL SOLCO DELLE MIE CONVINZIONI POLITICHE. I POLITICI IMPARERANNO A ESSERE MENO IPOCRITI'' - LEI E IL FIDANZATO-ARTISTA NON POSSONO VEDERSI E LEI SCOPPIA A PIANGERE
“SIAMO L’UNICO PAESE AL MONDO DOVE I MEDICI HANNO CERCATO I MALATI” - GIULIO SAPELLI: “C’È STATA UNA SPECULAZIONE POLITICA. FARE TUTTI QUESTI TAMPONI QUANDO NON C’ERA BISOGNO, È STATO FATTO PER FAR VEDERE QUANTO SIAMO BRAVI, QUINDI VOTATECI. MAGGIORE FLESSIBILITÀ DA UE? GENTILONI NON CONTA PIÙ NULLA PERCHÉ I COMMISSARI NON HANNO PIÙ POTERE, DIPENDONO DAI VICEPRESIDENTI DELLA COMMISSIONE. SE NASCESSE UNA CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE PARTENDO DA UN’EMERGENZA SANITARIA VUOL DIRE CHE IL PENSIERO INTELLETTUALE È MORTO”
“È LA CRISI DELLA GLOBALIZZAZIONE E LA CINA PERDE LA SUA CENTRALITÀ” - LA PROFEZIA DI GIULIO TREMONTI: “LA FINANZA È ALL'ORIGINE DI QUESTA CRISI, NON PUÒ ESSERE LA SOLUZIONE. DEVE TORNARE LA POLITICA. MAGARI CON UN PIANO DI INVESTIMENTI PUBBLICI. E IN EUROPA CON LA CREAZIONE DI EUROBOND ESTESI ANCHE ALLA DIFESA - SARANNO DA RICOSTRUIRE LE FILIERE PRODUTTIVE MONDIALI CHE AVEVANO AL CENTRO LA CINA, ORA MEZZA BLOCCATA…”
IL MINISTRONE DELLA ZTL - GUALTIERI VINCE CON IL 62% ALLE SUPPLETIVE DEL COLLEGIO LAZIO 1 (CENTRO-PRATI), AFFLUENZA SOTTO TERRA (17,66%), AZZERATI I GRILLINI (5%), 26% PER IL CENTRODESTRA, CHE PROTESTA PER L'INTERVISTA A GUALTIERI PUBBLICATA PROPRIO IERI, IN BARBA AL SILENZIO ELETTORALE - BETTINI: ''UNA BELLA VITTORIA PER ROMA'' - E.LETTA: ''ERO SOLO QUANDO HO VOTATO''. PURE CONTE AL SEGGIO DI VIA GIULIA