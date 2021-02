28 feb 2021 09:10

TREGUA ARMATA – MATTEO SALVINI È INCAVOLATO PER LA LINEA RIGORISTA DEL GOVERNO PERCHÉ SULLA LOTTA ALLA PANDEMIA È CAMBIATO POCO RISPETTO A CONTE. PER FORZA, CON I CONTAGI CHE AUMENTANO E LE VARIANTI CHE DILAGANO NON SI PUÒ RIAPRIRE MANCO PER IL CIUFOLO, COME VORREBBE INVECE L’EX TRUCE. QUANTO DURERÀ L’EQUILIBRIO TRA GLI APERTURISTI E CHI VUOLE CHIUDERE TUTTO? – LA TELEFONATA CON SPERANZA: "SE VA AVANTI COSÌ NON RESTEREMO IN SILENZIO"