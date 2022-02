TREMATE, ARRIVA BEPPEMAO! - DOMANI È PREVISTO L'ARRIVO DI BEPPE GRILLO A ROMA - "L'ELEVATO INDAGATO" VUOLE DIMOSTRARE CHE È LUI, E SOLO LUI, IL VERO LEADER DEL MOVIMENTO (PER QUANTO AZZOPPATO DALLE INCHIESTE: QUELLA IN CUI È INDAGATO PER TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE E QUELLA IN CUI IL FIGLIO È ACCUSATO DI STUPRO) - GRILLO È STUFO DELLE CAZZATE (POLITICHE E TECNICHE) DI CONTE E DEI SUOI "PULCINI" - DOMANI PROBABILMENTE PUNTERÀ I PIEDI: "O SI FA COME DICO IO OPPURE CHIUDO BARACCA E VOI ANDATE FINALMENTE A LAVORARE"

Dagonews

Domani è previsto l'arrivo di Beppe Grillo a Roma. "L'Elevato indagato", ancora una volta, vuole dimostrare che è lui, e solo lui, il vero leader del Movimento (per quanto azzoppato dalle inchieste in cui è indagato per traffico di influenze illecite e quella in cui il figlio è accusato di stupro). Grillo è stufo delle cazzate (politiche e tecniche) commesse da Conte e dai suoi "pulcini", e domani probabilmente punterà i piedi: "O si fa come dico io oppure chiudo baracca e voi andate finalmente a lavorare".

Con i suoi guai giudiziari alle porte, Grillo non ha più voglia di stare dietro ai litigi, alle correnti grilline e alle beghe per lo statuto. Ecco perché sarà costretto a dettare una linea, con metodo "cinese", che non prevede né faide né sbavature: obbedite!

Ps: all'interno della comunicazione M5s, sono cadute le quotazioni di Nina Monti, cantante e figlia d'arte, considerata troppo vicina a Ta-Rocco Casalino. In questa fase delicata e turbolenta, Grillo ascolta solo quello i consigli dei suoi avvocati (quelli che più volte gli hanno salvato le chiappe).

(ANSA) - Il garante del M5s, Beppe Grillo, è atteso a Roma questa sera, o al massimo entro domani. Lo sostengono fonti parlamentari del Movimento. Nessuna conferma al momento da parte del garante. Ieri Grillo è intervenuto sui social, all'indomani della sospensione dello statuto e dell'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del M5s decisa dal Tribunale di Napoli, annunciando l'intenzione di promuovere "un momento di confronto" anche con l'ex premier.

M5S: CONTE,VEDRÒ GRILLO,STUDIAMO SOLUZIONI CON I LEGALI

(ANSA) - "Sì certo ci incontreremo e ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni. La vita e l'azione di una forza politica non può interrompersi ovviamente per un procedimento giudiziario cautelare e provvisorio e quindi stiamo cercando soluzioni per procedere ancora più forti". Lo afferma Giuseppe Conte a chi gli chiede se sia in programma un incontro con Grillo.

