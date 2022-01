TROMBATA E MAZZIATA! LA CASELLATI MAZZANTI VIEN DAL MARE (E ORA CI TORNA) ESCE DALL’AULA SOSTENUTA A BRACCIA DA UN’ASSISTENTE. UN COMMENTO, PRESIDENTE? ‘GRAZIE’ – CAZZULLO: "LA SECONDA CARICA DELLO STATO FERMA A 382 VOTI. E’ UNA GRANDE VITTORIA DI ANNA MARIA BERNINI, LA RIVALE INTERNA…" - LA CASELLATI SMENTISCE: "MI HA TELEFONATO MIA FIGLIA IN ANSIA...NESSUNO MI HA SOSTENUTO A BRACCIA..."

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Aldo Cazzullo per corriere.it

La Casellati: «Mi ha telefonato mia figlia in ansia… nessuno mi ha sostenuta a braccia, semplicemente una parlamentare che mi aveva votata mi ha abbracciata. Le schede? Fico le leggeva e me le passava, ma io non le ho guardate»

La Casellati esce dall’aula sostenuta a braccia da un’assistente. Un commento, presidente? «Grazie»

La Casellati ferma a 382 voti. Grande vittoria di Anna Maria Bernini, la rivale interna

