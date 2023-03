TRUMP È ANCORA A PIEDE LIBERO (E FA LO SPAVALDO) – LA PROCURA DI MANHATTAN NON HA ANCORA FORMALMENTE NOTIFICATO ALL'EX PRESIDENTE AMERICANO L’INCRIMINAZIONE PER IL PAGAMENTO ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS CON I SOLDI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2016. I GIUDICI DOVREBBERO DECIDERE OGGI – TENSIONI PER I MANIFESTANTI FUORI DAL TRIBUNALE – DALLA SUA VILLA DI MAR-A-LAGO, “THE DONALD” FA SAPERE DI ESSERE PRONTO A “SORRIDERE ALLE TELECAMERE” IN CASO DI ARRESTO...

USA: AI LEGALI DI TRUMP ANCORA NESSUNA NOTIFICA DA PROCURA

DONALD TRUMP

(ANSA) - La procura di Manhattan non ha ancora formalmente notificato all'ex presidente Donald Trump se intende incriminarlo per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Lo riporta Fox citando alcune fonti, secondo le quali c'è anche la possibilità che il procuratore Alvin Bragg decida di non procedere.

Uno o più testimoni saranno sentiti alle ore 19.00 italiane dal grand jury, poi inizieranno le deliberazioni. Se ci sarà un'incriminazione i legali di Trump saranno immediatamente avvertiti e inizieranno le trattative sui termini per l'apparizione in tribunale di Trump. Un'incriminazione, mette in evidenza Fox, potrebbe arrivare già oggi ma Trump dovrebbe presentarsi in procura non prima della prossima settimana.

“TRUMP PRONTO ALL'INCRIMINAZIONE, SORRIDERE ALLE TELECAMERE”

MEME SULL ARRESTO DI DONALD TRUMP

(ANSA) - L'idea di una parata davanti alle telecamere e ai giornalisti alla procura di Manhattan non dispiace a Donald Trump che, con i suoi collaboratori a Mar-a-Lago, ha anche ironizzato sulla possibilità di sorridere ai media.

L'ex presidente si ritiene pronto alla 'perp walk', ovvero alla pratica usata comunemente dalle forze dell'ordine di esporre un sospettato arrestato alle telecamere per foto e video. A raccontare lo stato d'animo del tycoon in vista di una sua incriminazione è il New York Times, secondo il quale i suoi consiglieri non sono sicuri se il suo atteggiamento sia spavalderia o rassegnazione per quello che lo aspetta.

DONALD TRUMP ARRESTATO COME MATTEO MESSINA DENARO

Trump non sarebbe preoccupato dai dettagli su dove e come sarà ripreso dalle telecamere: quello che vuole è avere l'occasione di mostrare al pubblico che non si sgattaiola via per la vergogna.