TRUMP PER FAR VEDERE QUANTO È CONCILIANTE FA PARLARE ADDIRITTURA “MELAGNA” (MA SOLO PER DIRE “È STATO UN ONORE ESSERE LA VOSTRA FIRST LADY”) – IL DISCORSO D’ADDIO DI DONALD DALLA BASE MILITARE DI ANDREWS CHE LASCIA APERTA LA PORTA A UNA RICANDIDATURA O ALLA CREAZIONE DI UN PARTITO: “RITORNEREMO, IN QUALCHE MODO” – “ABBIAMO IL PIÙ GRANDE PAESE E LA PIÙ GRANDE ECONOMIA DEL MONDO. AUGURO BUONA FORTUNA ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE" - MA NON CITA NÉ BIDEN NÉ L'ASSALTO AL CONGRESSO

Per Trump e Melania cori dei fan e salve di cannone

il discorso d addio di donald trump

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 20 - Al suo arrivo alla base di Andrews Donald Trump e Melania sono stati salutati dai cori dei di fan e da salve di cannone. (ANSA).

Trump, sono stati quattro anni incredibili

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme". Lo afferma Donald Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Fra la piccola folla ci sono tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. L'atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato.

donald trump lascia parlare melania

Melania Trump, un onore essere stata vostra First Lady ++

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "E' stato un grande onore essere la vostra First Lady". Lo afferma Melania Trump alla base di Andrews. (ANSA).

Trump, abbiamo tagliato le tasse, centrati molti obiettivi ++

donald e melania trump

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi". Lo afferma Donald Trump davanti ai suoi sostenitori, che gli cantano 'We Love You'. Lui risponde: "We love you too, dal profondo del mio cuore". (ANSA).

Trump, con noi vaccino anti-Covid in mesi, miracolo medico ++

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Abbiamo sviluppato un vaccino" contro il Covid "in pochi mesi, un miracolo medico". Lo afferma Donald Trump nel suo discorso d'addio.

Trump, un onore e un privilegio essere il vostro presidente

donald trump lascia la casa bianca

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "E' stato un onore e un privilegio essere il vostro presidente". Lo afferma Donald Trump nel suo discorso di addio. (ANSA).

Trump, ritorneremo in qualche modo ++

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Ritorneremo, in qualche modo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nel suo discorso di addio. "Continuerò a lottare per voi", ha aggiunto.

Trump, auguro successo alla nuova amministrazione

joe biden commosso

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - "Auguro buona fortuna e successo alla nuova amministrazione". Lo afferma Donald Trump. (ANSA).

Trump, abbiamo il più grande Paese ed economia del mondo

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 20 - "Abbiamo il più grande Paese e la più grande economia del mondo": lo ha detto Donald Trump nel suo discorso di addio, dove ha vantato i successi della sua amministrazione. (ANSA).

donald e melania trump lasciano la casa bianca 1 trasloco in corso alla casa bianca manifestanti assediano il campidoglio a washington doug jensen manifestanti picchiano un poliziotto con una bandiera americana a washington manifestanti assediano il campidoglio a washington OUR PATH FORWARD - LA DICHIARAZIONE DI MELANIA TRUMP SULL ASSALTO AL CONGRESSO DI WASHINGTON manifestanti pro trump assaltano il congresso donald e melania trump lasciano la casa bianca manifestanti pro trump assaltano il congresso uffici vuoti alla casa bianca 1 sostenitori di trump – assalto al congresso un manifestante con uno striscione per l impeachment a trump donald trump LA COPERTINA DEL NEW YORKER SULLA FINE DEL MANDATO DI DONALD TRUMP donald e melania trump lasciano la casa bianca2 la casa bianca nella notte donald e melania trump lasciano la casa bianca 5 camion dei traslochi alla casa bianca donald e melania trump lasciano la casa bianca 3 trasloco in corso alla casa bianca 1 air force one uffici vuoti alla casa bianca