TRUMP NON HA ELETTORI, MA FEDELI – IL SOSTEGNO DELLA BASE AL TYCOON È FIDEISTICO: LUI L’HA CAPITO E SI PARAGONA A VOLTE A UN AGNELLO SACRIFICALE, ALTRE A UN “MESSAGGERO DI DIO”. PER SFRUTTARE IL CONSENSO TRA GLI EVANGELICI, HA ANCHE CREATO UNA SUA VERSIONE DELLA BIBBIA, CHE VENDE A 60 DOLLARI – E I CAPI RELIGIOSI GIUSTIFICANO LA SCELTA DI PUNTARE SU UN PLURIDIVORZIATO ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI: “DIO HA SCELTO UN UOMO CHE PECCA MA COMBATTE…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

donald trump venditore di bibbia

«Buona Settimana Santa!». E poi MAGA, il suo marchio di fabbrica, che diventa Make America Pray Again : un’America che torna a pregare al posto di Great Again . Poi Trump invita tutti a comprare la Bibbia nella versione «God Bless the USA» venduta sui suoi siti a 59,99 dollari.

I riferimenti religiosi dell’ex presidente alla vigilia di Pasqua non sono una novità. Nel 2020, quando alla Casa Bianca fu contestato da Black Lives Matter, sfidò la folla uscendo con una Bibbia in mano […]. […] Quando, finito in ospedale col Covid, guarì rapidamente grazie a un farmaco sperimentale e tre giorni dopo era di nuovo in giro per comizi, sui siti MAGA spuntarono commenti del tipo «conosco solo un altro che resuscitò dopo tre giorni».

donald trump con la bibbia nel 2020

Negli ultimi tempi, però, il ricorso di Trump alla retorica religiosa si è intensificato. Dapprima l’ha usata per mitigare l’effetto negativo delle incriminazioni: agnello sacrificale, vittima di congiure politico-giudiziarie, martire, perseguitato: «Come Cristo, arrestato da governi corrotti e radicali» dice la deputata, sua ultrà, Marjorie Taylor Greene.

Lui evita di presentarsi come un nuovo Gesù (anche se poi rilancia sui suoi social un articolo intitolato La crocifissione di Trump) ma alimenta la narrativa del «messaggero di Dio» mandato a rimettere in ordine le cose.

donald trump divino 3

I capi religiosi che lo sostengono spiegano così ai loro fedeli la scelta di puntare su un pluridivorziato, condannato per truffe e accusato di abusi sessuali: Dio ha scelto uomo che pecca ma combatte. Ha cancellato l’aborto e consegnato per decenni la Corte Suprema ai conservatori.

Ora Trump accelera: ha messo su Truth Social un video nel quale è il pastore dell’umanità mentre il New York Times ha notato che negli ultimi comizi […] passa a toni sommessi, ispirati: 10-15 minuti finali di preghiere a Dio per la libertà e la grandezza dell’America mentre molti, tra il pubblico, chiudono gli occhi e alzano le palme delle mani al cielo: la chiesa di Trump.

donald trump divino 2 donald trump divino 5 donald trump e la bibbia donald trump divino 4 donald trump divino 1 DONALD TRUMP BIBBIA donald trump e la bibbia meme donald trump venditore di bibbia