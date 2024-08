TRUMP, RINCOJONITO ANCHE LUI - ALL'INIZIO DI QUEST'ANNO, DURANTE UN COMIZIO, TRUMP STAVA PRENDENDO IN GIRO LA CAPACITÀ DI BIDEN DI CAMMINARE SULLA SABBIA QUANDO ALL'IMPROVVISO È PASSATO A PARLARE DI CARY GRANT, MICHAEL JACKSON, IMMIGRAZIONE, PER POI TORNARE A BIDEN SULLA SPIAGGIA – “SECONDO ESPERTI DI MEMORIA, PSICOLOGIA E LINGUISTICA, QUESTO PASSAGGIO DA UN ARGOMENTO ALL'ALTRO, CON POCHI COLLEGAMENTI, È UNA DELLE NUMEROSE ABITUDINI VERBALI SCONNESSE CHE SEMBRANO ESSERE AUMENTATE NEI DISCORSI DI TRUMP NEGLI ULTIMI ANNI”

Olivia Goldhill per Statnews.com

https://www.statnews.com/2024/08/07/trump-mental-health-linguistic-analysis-suggests-potential-cognitive-decline-experts-say/

In un discorso tenuto all'inizio di quest'anno, l'ex presidente Trump stava prendendo in giro la capacità del presidente Biden di camminare sulla sabbia quando all'improvviso è passato a parlare della vecchia icona di Hollywood Cary Grant.

"Qualcuno ha detto che lui [Biden] sta benissimo in costume da bagno, giusto? Quando era nella sabbia e aveva difficoltà a sollevare i piedi nella sabbia, perché sai, la sabbia è pesante. Calcolano tre once solide per piede. E lui è seduto in costume da bagno. Guarda, a 81 anni, ti ricordi di Cary Grant? Quanto era bravo Cary Grant, giusto? Non credo Cary Grant, era bravo. Non so cosa sia successo alle star del cinema oggi", ha detto a un comizio di marzo in Georgia. Trump ha continuato a parlare di attori contemporanei, di Michael Jackson e delle politiche di confine prima di tornare al tema di come appare Biden in spiaggia.

Questo passaggio da un argomento all'altro, con pochi collegamenti, un modello di discorso chiamato tangenzialità, è una delle numerose abitudini verbali sconnesse e occasionalmente incoerenti che sembrano essere aumentate nei discorsi di Trump negli ultimi anni, secondo interviste con esperti di memoria, psicologia e linguistica.

Nel 2017, il primo anno di Trump alla Casa Bianca, un'analisi STAT ha mostrato che lo stile di parlare di Trump si era deteriorato dagli anni '80. Sette anni dopo, ora che Trump ha la nomination presidenziale del GOP, STAT ha ripetuto l'analisi. Gli esperti hanno notato un'ulteriore riduzione della complessità linguistica di Trump e, sebbene nessuno abbia detto di poter fare una diagnosi senza un esame, alcuni hanno affermato che alcuni cambiamenti nel suo stile di parlare sono potenziali indicazioni di declino cognitivo.

Sia le capacità cognitive di Trump che quelle di Biden sono state ampiamente analizzate dall'opinione pubblica in un'elezione che inizialmente ha coinvolto due uomini in età pensionabile, sebbene le preoccupazioni circa le capacità mentali di Biden si siano attenuate da quando ha annunciato che non si sarebbe ricandidato.

Trump ha spesso affermato di aver sostenuto e superato un test cognitivo non specificato. La scorsa settimana, parlando alla National Association of Black Journalists, ha detto: "Voglio che chiunque si candidi alla presidenza sostenga un test attitudinale, un test cognitivo. Penso che sia una grande idea. E ne ho sostenuti due, e li ho superati". La campagna di Trump non ha risposto a una richiesta di commento su questa storia.

Le domande sulla memoria di Trump vengono solitamente sollevate quando commette un evidente errore verbale, come uno scambio di nomi. Tra gli esempi più pubblicizzati degli ultimi mesi c'è stato quando il 78enne ha confuso l'ex presidente Obama con Biden e ha parlato di Nikki Haley quando intendeva riferirsi a Nancy Pelosi. Eppure, nonostante tutta l'attenzione che hanno attirato, gli esperti di invecchiamento e cognizione hanno affermato che quegli errori erano relativamente insignificanti.

"Tutti, in una certa misura, hanno un certo livello di confusione nei nomi", ha detto Ben Michaelis, uno psicologo clinico che ha eseguito valutazioni cognitive per la Corte Suprema di New York. "È un po' una falsa pista". Zenzi Griffin, professoressa di psicologia all'Università del Texas ad Austin, ha concordato, notando le somiglianze fonetiche tra "Nikki Haley" e "Nancy Pelosi" (entrambi i nomi iniziano con "N" e sia il loro nome che il loro cognome finiscono con un suono "ee"). "Quel livello di somiglianza rende davvero facile commettere un errore", ha detto.

