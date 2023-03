IL TRUMP DI RIO DE JANEIRO - DOPO TRE MESI NEGLI STATI UNITI, BOLSONARO TORNA IN BRASILE MA LO ATTENDONO 20 INCHIESTE - SULLA SUA TESTA PENDONO LE ACCUSE DI SFORAMENTO NEL TETTO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE A QUELLE PER DIFFUSIONE DI FAKE NEWS, PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA, PER LE NOMINE DI COLLABORATORI - E POI CI SONO LE INDAGINI SULL’ASSALTO AI PALAZZI DEL POTERE DELL’8 GENNAIO SCORSO DA PARTE DEI SUOI SOSTENITORI, DOPO LA SCONFITTA ALLE URNE. L’ULTIMA INCHIESTA RIGUARDA I GIOIELLI RICEVUTI DAI SAUDITI: INVECE DI CONSEGNARLI ALL’ARCHIVIO DI STATO, HA CERCATO DI PORTARSELI A CASA

jair bolsonaro

Estratto dell’articolo di Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

«Ho 15 anni di esperienza nell’esercito, 28 anni come deputato e 4 come presidente.

Non ho nessuna intenzione di fare il pensionato», ha chiarito ieri Jair Bolsonaro prima di imbarcarsi alla volta del Brasile dopo tre mesi di esilio volontario in Florida. […] Il rientro del «Capitano», come ama farsi chiamare, non ha attirato la grande folla che molti si aspettavano: ad attenderlo […] poche centinaia di persone […] l’ex presidente della destra populista ha chiarito che è tornato per sostenere la campagna delle amministrative del prossimo anno.

bolsonaro salvini

[…] Bolsonaro è tornato per mettere in difficoltà Lula e di lanciare la riscossa della destra, anche se lui non dovrebbe essere eleggibile. Perché ci sono oltre 20 inchieste giudiziarie sulla sua testa: da quelle per sforamento nel tetto delle spese per la campagna elettorale e per la diffusione di fake news, a quelle per la gestione della pandemia, per le nomine di collaboratori e altro. Poi, soprattutto, ci sono le indagini sull’assalto ai palazzi del potere dell’8 gennaio scorso da parte dei suoi sostenitori, dopo la sconfitta alle urne. L’ultima inchiesta riguarda i gioielli ricevuti dagli emiri arabi. Invece di consegnarli all’archivio di Stato, avrebbe cercato di portarseli a casa.

LULA BOLSONARO supporter di bolsonaro assaltano al congresso a brasilia 8 BOLSONARO CON MAGLIA DELLA LAZIO brasilia assalto dei sostenitori di bolsonaro al congresso 28 polizia a cavallo aggredita dai supporter di bolsonaro