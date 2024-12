TRUMP SCEGLIE UN AMBASCIATORE “ROMANO” – DONALD SPEDISCE NELLA DELICATA SEDE DIPLOMATICA DELLA TURCHIA L’AMICO TOM BARRACK, ARABO-AMERICANO, INVESTITORE DEL SETTORE IMMOBILIARE MOLTO NOTO ALLE CRONACHE MONDANE DELLA CAPITALE: GIÀ PROPRIETARIO DEL PSG E DI UN MAXI IMPERO IMMOBILIARE IN COSTA SMERALDA, NEGLI ANNI RUGGENTI DEL BERLUSCONISMO FREQUENTAVA LE MEJO TERRAZZE DELLA CAPITALE (BY SANDRA CARRARO): SI PARLÒ ANCHE DI UN FLIRT TRA ALBERTINA, FIGLIA MINORE DI CARRARO, E IL FIGLIO DI BARRACK – NEL 2021 FU ARRESTATO, CON L’ACCUSATO DI ESSERE AL SERVIZIO DEGLI EMIRATI. NEL 2023 SI PARLÒ DI LUI COME POSSIBILE INVESTITORE NELLA ROMA…

1. TRUMP NOMINA UN’ALTRA PARENTE: LA FIDANZATA DEL FIGLIO SARÀ AMBASCIATRICE AD ATENE

Donald Trump nomina un altro "parente": Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio maggiore Donald jr, è stata scelta come ambasciatrice in Grecia. Lo ha annunciato lui stesso su Truth. Dal 2001 al 2006 Guilfoyle è stata la moglie dell'ex sindaco di San Francisco ed ora governatore della California, Gavin Newsom.

[…] Nei giorni scorsi il presidente eletto ha nominato il padre del genero Jared Kushner (marito di Ivanka) ambasciatore a Parigi e il padre del genero Michael Boulos (marito di Tiffany) inviato per il Medio Oriente.

[…] Per l’ambasciata in Turchia, Trump ha annunciato su Truth la nomina del 77enne Tom Barrack, un investitore del settore immobiliare chiamato ora a guidare la diplomazia nel cruciale alleato della Nato. Ronald (Ron) Johnson sarà invece ambasciatore in Messico. […]

2. TOM BARRACK, AMBASCIATORE IN TURCHIA

Estratto da www.ilsole24ore.com

Tom Barrack è stato scelto come ambasciatore in Turchia. Ricco finanziere, ha conosciuto Trump negli anni Ottanta mentre lo aiutava a negoziare l’acquisto del famoso Plaza Hotel. È stato accusato di aver usato il suo accesso personale all’ex presidente per promuovere segretamente gli interessi degli Emirati Arabi Uniti, ma è stato assolto da tutte le accuse in un processo federale nel 2022. Trump lo ha definito una «voce della ragione ben rispettata ed esperta».

3. L’IMPORTANZA DI ESSERE “I CARRARO”

Estratto dell’articolo di Michele Caiafa per “Pianeta Azzurro” – 8 giugno 2005”

[…] Il potere di Carraro si stratifica e si ramifica e la ricchezza (830 mila euro il solo stipendio dal Mediocredito) è si importante, ma in fondo accessoria. Lui, del resto, è nato ricco e ci tiene a farlo sapere in giro: così che fare i soldi, e farne molti, è un’attività mondana o una prova di abilità piuttosto che un bisogno.

L’affare con il finanziere libanese-americano Tom Barrack in Costa Smeralda dev’essere nato così: Sandra Carraro scarrozza Barrack per cene al Bolognese e salotti in casa Angiolillo; il Mediocredito finanzia l’acquisizione delle proprietà di Starwood Hotels & Resort Worldwide (195 milioni di euro su un totale di 300); Carraro segue l’intera operazione e diventa il presidente della società che gestisce il patrimonio immobiliare per conto del nuovo proprietario (che, da un certo punto di vista, sarebbe lo stesso Mediocredito).

Le cronache rosa fanno anche riferimento di un flirt tra Albertina, la figlia minore di Carraro, e il figlio di Barrack. Vero o falso, l’episodio ci introduce in un’altra sfera specialissima della famiglia Carraro relativa all’acquisizione e alla gestione del potere: le amicizie, i legami personali, le parentele. […]

