29 mar 2024 18:40

PER TRUMP È SEMPRE UNA QUESTIONE DI SOLDI – THE DONALD LANCIA UNA CAMPAGNA MARTELLANTE PER CONVINCERE I SUOI SOSTENITORI A FINANZIARE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE – NEI MESSAGGI ATTACCA LA RACCOLTA FONDI DI BIDEN CON CLINTON E OBAMA: “NON PERMETTERE A OBAMA DI SPUTARTI IN FACCIA”, “OBAMA TI ODIA” – A FINE 2023 IL COMITATO DEMOCRATICO AVEVA RACCOLTO 21 MILIONI DI DOLLARI, QUELLO REPUBBLICANO APPENA 8 MILIONI…