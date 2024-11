TRUMPIANI D’ITALIA – SALVINI SI GODE LA VITTORIA DI TRUMP E PUNGE GLI ALLEATI TAJANI E MELONI: ”ANCHE NEL CENTRODESTRA LA PENSAVANO IN MODO DIVERSO, MA QUESTO NON INTACCA L'AZIONE DI GOVERNO" – A VANNACCI PARTE LA FRIZIONE: “I PATRIOTI CONTINUANO A VINCERE, LE ÉLITE CONTINUANO A ESSERE ANNIENTATE DAI CITTADINI. IL VENTO STA CAMBIANDO, GO DONALD!" – IL PREMIER UNGHERESE ORBAN SI CONGRATULA CON TRUMP: “UNA VITTORIA ENORME, NECESSARIA PER IL MONDO”

(ANSA) Nel centrodestra, Fi e FdI erano tutti convinti che Trump fosse la migliore delle soluzioni? "No, penso che altri anche nel centrodestra la pensassero in modo diverso, mi sembra evidente". Così come" accade per "altre questioni europee, la Lega ha una posizione chiara". "Ciò", però "non intacca l'azione di governo che è un'azione italiana". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5. Salvini ha affermato che è stato "uno dei pochissimi in Italia a non nascondere la preferenza" per Trump, "in un ragionamento di logica e interesse nazionale". (ANSA).

(ANSA) "Il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Una vittoria necessaria per il mondo!". Lo scrive su X il premier ungherese, Viktor Orban. (ANSA).

"Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump". Ad affermarlo in un post su 'Instagram' è il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini commentando le elezioni negli Stati Uniti.

Vannacci, élite annientate dai cittadini, Go Donald!

(ANSA) - "I patrioti continuano a vincere, le élite continuano a essere annientate dai cittadini. Il vento sta cambiando, il mondo al contrario ha i minuti contati, con buona pace di tutti i buonisti che davano Kamala Harris già seduta comodamente alla Casa Bianca! Go Donald!". Così su facebook l'eurodeputato Roberto Vannacci. (ANSA).

