TRUMPONE, L’UNTO DEL SIGNORE: “AVEVO DIO DALLA MIA PARTE” – IL TYCOON È GALVANIZZATO ORA CHE SI FANNO PIU' INSISENTI LE VOCI SUL RITIRO DI BIDEN: ALLA CONVENTION REPUBBLICANA PARLA PER 90 MINUTI E NON NOMINA MAI “SLEEPY JOE” MA ATTACCA “CRAZY NANCY” PELOSI - ANNUNCIA LA DEPORTAZIONE DEI MIGRANTI (“CHIUDERÒ IL CONFINE CON IL MESSICO”) E PROMETTE LA PACE: "METTEREMO FINE A OGNI CRISI INTERNAZIONALE, INCLUSA LA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA. CON ME NON SAREBBE SUCCESSO” – IL BACIO ALLA DIVISA DI COREY COMPERATORE, UNICA VITTIMA DELL’ATTENTATO... - VIDEO

(ANSA) - Donald Trump e' entrato nell'arena della convention Gop, completo scuro e cravatta rossa (il colore del partito repubblicano). Con lui tutti i familiari. Ovazione della folla.

Trump, corro per diventare presidente di tutta l'America

(ANSA) - "Sto correndo per diventare presidente di tutta l'America, non di metà dell' America, perché non c'è vittoria nel vincere per metà dell'America": lo dice Donald Trump secondo gli estratti del suo discorso alla convention Gop.

Telefonata tra Trump e Zelensky programmata per oggi

(ANSA) - Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj hanno programmato una telefonata oggi, secondo la Cnn che ha citato fonti informate. Si tratterebbe della loro prima conversazione da quando l'rx presidente ha lasciato la Casa Bianca.

Trump accetta nomination repubblicana per la Casa Bianca

(ANSA) - Donald Trump ha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca alla convention repubblicana di Milwaukee. "Quindi stasera, con fede e devozione, accetto con orgoglio la vostra candidatura a presidente degli Stati Uniti", ha detto Trump tra gli applausi, nel suo primo discorso dopo l'attentato

Trump alla convention Gop, sara' una vittoria incredibile

(ANSA) - "Sara' una vittoria incredibile": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana, accolto con cori "Usa, Usa, Usa".

Trump, sopravvissuto perche' Dio era dalla mia parte

(ANSA) - "Avevo Dio dalla mia parte": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana ha spiegato come secondo lui e' sopravvissuto all'attentato, che ha raccontato nei dettagli.

Coro convention a Trump, 'fight, fight, fight'

(ANSA) - "Fight, fight, fight": la platea della convention Gop ripete in coro le parole che Donald Trump ha gridato dopo l'attentato, ricordandole sul palco mentre scorrono le immagini dell'attacco.

Donald Trump rende omaggio a pompiere morto nell'attentato

(ANSA) - Donald Trump ha reso omaggio alla convention a Gop Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso a colpi di arma da fuoco durante il comizio di sabato in Pennsylvania, dove il tycoon e' stato ferito. Trump ha chiesto un momento di silenzio e ha mostrato un casco e una giacca da pompiere appartenuti alla vittima.

Trump, i dem la smettano con la caccia alle streghe

(ANSA) - I democratici la smettano con la caccia alle streghe: cosi' Donald Trump alla convention repubblicana, dove ha evocato i suoi casi giudiziari. Il tycoon ha definito l''ex speaker della Camera Pelosi "la crazy Nancy", scatenando gli applausi dei delegati.

Trump, non demonizzare le idee politiche dell'opposizione

(ANSA) - Donald Trump ha invitato a non "demonizzare" le idee politiche dell'opposizione e ha chiesto al Partito democratico di «mettere immediatamente fine alla strumentalizzazione del sistema giudiziario, etichettando l'avversario politico come nemico della democrazia».

Trump, riporteremo la pace in America e nel mondo

(ANSA) - "Ripristineremo la pace in America e nel mondo": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana, facendo riferimento alla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. "Tendo una mana di lealtà e amicizi" a tutti gli americani, ha aggiunto rivolgendo poi il suo discorso al Paese.

"Metteremo fine ad ogni singola crisi internazionale che e' stata creata dall'amministrazione in carica, inclusa la orribile guerra tra Russia e Ucraina. Con me non sarebbe mai successo. E quella causata dall'attacco di Hamas contro Israele», ha detto Trump, secondo cui durante la sua presidenza :l'Iran non aveva un soldo".

Trump, rendero' l'America di nuovo grande

(ANSA) - "Rendero' l'America di nuovo grande, riportero' il sogno americano, siate eccitati sul futuro": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana,

Trump, sono io a salvare la democrazia per il nostro Paese

(ANSA) - "Sono io a salvare la democrazia per il popolo del nostro Paese": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana.

Trump,il primo giorno estendo trivellazioni, chiudo confine

(ANSA) - Donald Trump ha promesso alla convention repubblicana che nel primo giorno della sua presidenza estendera' le trivellazioni petrolifere e chiudera' il confine col Messico, dove intende completare il muro.

Trump promette la più grande deportazione della storia Usa

(ANSA) - "Lanceremo la più grande deportazione della nostra storia": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana. Il tycoon ha detto che i confini saranno attraversati solo legalmente. "Siamo diventati una discarica per il mondo, che ride di noi", ha aggiunto Trump riferendosi a quelli che arrivano illegalmente negli Stati Uniti.

Trump, credo di mancare a Kim Jong Un

(ANSA) - "Credo di mancarli": cosi' Donald Trump alla convention repubblicana parlando del leader nordcoreano Kim Jong Un.

Trump a Hamas, liberate ostaggi o pagherete caro prezzo

(ANSA) - "Vogliamo indietro i nostri ostaggi prima del mio nuovo mandato o pagherete un caro prezzo". cosi' Donald Trump alla convention repubblicana, rivolto ad Hamas.

Trump ha parlato per 90 minuti, pioggia di 100 mila palloncini

(ANSA) - Donald Trump ha concluso dopo circa 90 minuti il suo discorso alla convention repubblicana, suggellato da una pioggia di 100 mila palloncini rossi, bianchi e blu, i colori della bandiera americana sulle note dell'aria "Nessun dorma" della Turandot di Puccini (con il finale "Vincero', vincero')

