"LE DONNE NON CAPISCONO LA POLITICA E L'ATTUALITA' COME GLI UOMINI" - CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LARRY ELDER, PRESENTATORE RADIOFONICO CONSERVATORE IN CORSA PER IL POSTO DI GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA – ELDER È NOTO PER I SUOI COMMENTI SESSISTI, LE SUE TEORIE DI COMPLOTTO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO E LA SUA PASSIONE PER LE ARMI - LO STATO È UNA ROCCAFORTE DEMOCRATICA MA, DOPO IL LOCKDOWN, LE FRODI MILIONARIE E LA MALAGESTIONE DEI SENZATETTO, TUTTO POTREBBE CAMBIARE...