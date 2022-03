TUTTE LE PUTINATE DI SALVINI - VIDEO-RACCOLTA DEGLI ELOGI CHE NEGLI ULTIMI ANNI IL LEADER DELLA LEGA HA RISERVATO AL PRESIDENTE RUSSO: “LO AVESSIMO IN ITALIA STAREMMO MOLTO MEGLIO”, “SECONDO IL PD È UN DITTATORE SANGUINARIO. HANNO DEI PROBLEMI” - “LA RUSSIA È PIÙ DEMOCRATICA DELL’UE, PUTIN È UNA DELLE PERSONE PIÙ LUNGIMIRANTI ATTUALMENTE AL POTERE SULLA FACCIA DELLA TERRA…” - OGGI INTANTO IL “CAPITONE” DICE DI VALUTARE UN SUO VIAGGIO A KIEV COME "COMBATTENTE PER LA PACE" (ANNAMO BENE!)

11 marzo 2015: “Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell’Unione europea così come oggi è impostata. Farei a cambio: porterei Putin nella metà dei paesi europei.

25 marzo 2017: “Io ritengo che Putin sia una delle persone più lungimiranti attualmente al potere sulla faccia della terra. Invece qualcuno ha deciso che Putin è brutto e cattivo. Io tra Putin e la Merkel lascio la Merkel e mi tengo Putin per tutta la vita”.

29 marzo 2017: “Secondo il PD è un dittatore sanguinario. Hanno dei problemi”

18 ottobre 2016: “Qualcuno in questo studio o a casa ha paura di essere invaso dai russi stanotte?. (…) Io ridiscuterei anche la presenza dell’Italia nella NATO”

28 novembre 2017: “Avessimo un Putin anche in Italia staremmo molto meglio”

12 luglio 2019: “Lo dico gratis, che Putin è uno dei migliori uomini di governo che ci siano in questo momento sulla faccia della Terra”

Ucraina:Salvini, valuto possibilità di andarci

(ANSA) - "Sto valutando la possibilità tecnico-logistica di essere in presenza perchè al di là delle manifestazioni un conto è invocare la pace un conto è esserci in presenza. Mi piacerebbe che in entrata ci fosse un flusso di combattenti per la pace.

Sto ragionando con l'ambasciata italiana, la Caritas, Sant'Egidio. Ho inviato messaggi al premier polacco e ungherese per avviare dei corridoi di pace. Stiamo lavorando ad un grande movimento per pace che si frapponga alla guerra". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa.

Ucraina: Salvini, Putin ha aggredito e Zelenskyj si difende

(ANSA) - "In questo momento assistiamo a qualcuno che invade a qualcuno che è invaso. Noi siamo a fianco degli aggrediti e degli invasi. Putin ha aggredito e Zelenskyj su sta difendendo. La nostra priorità e fermare le armi.

Stop agli scontri con la diplomazia è chiaro che ad un popolo sotto assedio gli devi dare strumenti per difendersi ma è chiaro che gli italiani odiano la guerra. Io mi metto a disposizione per arrivare al cessate fuoco, sto incontrando tutti però se devi chiedere il cessate il fuoco va chiesto ai russi, va chiesto ai cinesi, alla Santa Sede che è terreno neutrale. Chiedere la mediazione delle diplomazie ecclesiastiche è fondamentale". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Ucraina:Salvini, mia presenza? Prima sentirò ambasciatore

(ANSA) - "Non si tratta di andare a fare una passeggiata, se ritenessi di poter dare il mio minuscolo contributo andando a sostenere le associazioni umanitarie ad esempio a Leopoli lo farei. Se potesse servire lo faremmo nelle prossime ore, prima però sentirò ambasciata". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di un suo possibile viaggio in Ucraina.

Ucraina:Salvini,parlare con i russi? Io parlerò con tutti

(ANSA) - "Se devo chiedere di fermare gli attacchi lo chiedo ai russi non è che lo posso chiedere al mio parroco di Milano... il mio mestiere è parlare con tutti. Conto che lo faccia anche il ministro degli Esteri, che abbia canali aperti con tutti. Io sono solo il segretario di un partito". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a chi gli chiede se ha intenzione di avviare colloqui anche con i russi.

Ucraina:Salvini,pronto a andare come combattente per la pace

(ANSA) - "Se ci fosse un' invasione pacifica in senso contrario e cioè se in entrata ci fossero non combattenti disarmati per la pace io sarei fra di loro, se siamo in 100 è un conto se fossimo 100mila un altro.Se fosse il santo padre a lanciare l' iniziativa di pace nessuno potrebbe accusarlo di secondi fini o di essere amico di Putin". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

