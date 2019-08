TUTTI IN CAMPO CON TOTI – ANCHE PAOLO ROMANI LASCIA FORZA ITALIA PER IMBARCARSI CON IL PARTITINO DA 2% DEL GOVERNATORE DELLA LIGURIA: “OGGI IL DOMINUS NEL CENTRODESTRA È SALVINI. SEMBRIAMO PIÙ ELETTI CHE ELETTORI” – DALLE RIFORME CON RENZI AL FLIRT CON LA LEGA: “È AL 38% PERCHÉ LA SINISTRA HA SOTTOVALUTATO LA SICUREZZA…”

Concetto Vecchio per www.repubblica.it

paolo romani renato brunetta matteo salvini giovanni toti

Senatore Paolo Romani, anche lei seguirà Giovanni Toti?

"Sì, oggi alle 11,30 saremo dal notaio, a Roma, per dare vita a 'Cambiamo', insieme a Quagliariello, Vitali, Berruti e altri. Osvaldo Napoli ha dato la sua adesione dalla Cina".

Forza Italia è finita?

gaetano quagliariello paolo romani

"Bisogna prendere atto che il dominus nel centrodestra oggi non è più Berlusconi, ma Salvini. Forza Italia è precipitata al sei per cento, i conti non tornano. A Silvio Berlusconi, a cui devo riconoscenza infinita, già anni fa avevo chiesto di prevedere forme di partecipazione dal basso, un partito più orientato sul digitale. Non è successo nulla. Oggi sembriamo avere più eletti che elettori".

renato brunetta silvio berlusconi paolo romani

I sondaggi danno Cambiamo al 2 per cento.

"Ma noi non faremo subito un partito. Vogliamo tentare un ultimo tentativo per cambiare dall'interno Forza Italia, che io non lascio. Chiediamo a Berlusconi di farsi, da monarca assoluta, monarca costituzionale, e di concederci lo Statuto albertino".

maurizio gasparri paolo romani

È la scissione?

"No, vogliamo riconquistare quegli elettori che ci hanno abbandonati, collocandoci alla sinistra della Lega".

Cosa ci fa un moderato come lei con Salvini? Non voleva fare il partito della Nazione con Renzi?

paolo romani silvio berlusconi

"Io con Renzi ho fatto le riforme, è diverso. Oggi Forza Italia non è un partito contendibile, perché non ci sono regole e modalità di partecipazione. Intendiamo, insieme ai tanti amministratori locali di Cambiamo, tornare discutere, collocandoci nel perimetro del centrodestra".

PAOLO ROMANI MARIA ELENA BOSCHI

Ma non rischiate di fargli da stampella?

"È un rischio possibile, siamo talmente piccoli. Ma la politica è fatta di progetti, di speranze, bisogna rischiare. Se siamo al minimo storico vuol dire che c'è un problema".

Perché invece Salvini è al 38 per cento?

giovanni toti paolo romani

"Perché la sinistra ha sottovalutato il problema della sicurezza, che è ritenuta la prima emergenza per gli italiani. Prenda Milano, dove il 28 per cento che lavora non è nato in Italia, ma il problema è dato da quei 200 stranieri che importunano le persone davanti alla stazione".

PAOLO ROMANI MATTEO RENZI

Ma i populisti non sono maestri nell'enfatizzare questa percezione rispetto alla realtà?

bossi villa gemonio berlusconi fini

"È così. Ma vada a dirlo ai miei concittadini di Milanino, esasperati dai furti negli appartamenti, ad opera di ladri georgiani, o zingari".

Ma la polemica di Salvini è contro i migranti, quelli che vengono dal mare. I neri.

Alfano Berlusconi

"Alcuni di coloro che sono scesi dai barconi, hanno contribuito a formare organizzazioni mafiose, come quella nigeriana in Italia".

Tutti quelli che hanno sfidato Berlusconi, da Fini a Alfano, sono finiti male.

"Sì, ma erano altri tempi. Noi, per dire, non puntiamo a fare gruppi parlamentari autonomi".

Da quanto tempo non sente Berlusconi?

"Da un bel po'. Diciamo che non l'ho cercato".

paolo romani renato brunetta giovanni toti SALVINI MIGRANTI FINI BERLUSCONI berlusconi alfano ALFANO BERLUSCONI DECADENZA BERLUSCONI IL BACIO DI PAOLO ROMANI ALLA BERNINI CALDEROLI FINI BERLUSCONI paolo romani denis verdini paolo romani consiglio nazionale forza italia foto lapresse paolo romani, osvaldo napoli, laura ravetto, gino vitali Paolo Romani Renato Brunetta Matteo Salvini Giovanni Toti foto Lapresse paolo romani (2) paolo romani arriva alla casina valadier paolo romani MARIA ROSARIA ROSSI PAOLO ROMANI giovanni toti paolo romani BIGLIETTO DI NAPOLITANO A PAOLO ROMANI CONTRO BERLUSCONI mariarosaria rossi e paolo romani paolo romani saluta maddalena letta renato brunetta paolo romani paolo romani pierferdinando casini gaetano quagliariello niccolo' ghedini paolo romani paolo romani 4 paolo romani 1 paolo romani paolo romani 2 paolo romani 3 paolo romani silvio berlusconi 1 paolo romani annamaria bernini paolo romani antonio tajani paolo romani luigi di maio PAOLO ROMANI MARIA ELENA BOSCHI