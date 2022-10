16 ott 2022 15:30

TUTTI I PIZZINI PAZZI DELLA POLITICA (VERI, O MEGLIO, VEROSIMILI) BY OTTAVIO CAPPELLANI - BERLUSCONI: "1) INVADERE LA MELONI; 2) TROVARE QUALCOSA PER RICATTARLA; 3) SALIRE AL COLLE DA SOLO; 4)FARSI SPIEGARE LA STRADA DALLA RONZULLI" - SALVINI: "1) PANE CON LA NUTELLA; 2) BUONDÌ MOTTA; 3) BULLIZZARE; 4) ASFALTARE IL MEDITERRANEO" - DI MAIO: "EMORROIDI FASTIDIOSE: PASSARE IN FARMACIA PER COMPRARE PREPARAZIONE TABACCI" - LA RUSSA: "CHI È QUELLO STRONZO CHE VA A DIRE IN GIRO CHE HO DEPOSTO I FIORI SULLA SEGRE!" - FONTANA: "SONO TUTTI UNA MANICA DI FROCI. TRANNE MORISI CHE NON E' OMOSESSUALE MA ETEROCURIOSO"