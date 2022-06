KAZAKI AMARI PER PUTIN – “MAD VLAD” HA UN ALTRO GROSSO PROBLEMA: IL KAZAKISTAN! – IL PRESIDENTE, KASSIM TOKAYEV, HA DETTO PUBBLICAMENTE DI NON RICONOSCERE LE REPUBBLICHE SEPARATISTE DI DONETSK E LUGANSK, CREANDO NON POCHI IMBARAZZI ALLO “ZAR” – E SUBITO IL CREMLINO HA RISPOSTO NELL’UNICO MODO CHE CONOSCE, MINACCIANDO L’INVASIONE: “POTREBBE FARE LA FINE DELL’UCRAINA”