TUTTI I TWEET SU FABIO FAZIO DOTTORE DELLA CHIESA - LA REAZIONE DEL PRESENTATORE ALLA CITAZIONE DI BERGOGLIO - SOCCI: ''PERCHÉ NON AVETE LETTO IL RESTO DELL'INTERVISTA, IN CUI NON HA CAPITO NIENTE DEL CORONAVIRUS E DÀ LA COLPA AGLI EVASORI PER I FONDI MANCANTI ALLA SANITÀ. CHISSÀ LO STATO A CHI DOVREBBE CHIEDERE LE IMPOSTE PER PRIMO, FACCIAMO UNA GARA'' - "PEGGIO DI FABIO FAZIO CHE CITA PAPA FRANCESCO C'È SOLO PAPA FRANCESCO CHE CITA FABIO FAZIO" - ''ORA LA FINE È DAVVERO VICINA''

PAPA FRANCESCO A PIEDI IN VIA DEL CORSO

Fabio Fazio@fabfazio

Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità. Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci.

Antonio Socci@AntonioSocci1

Un papa che cita Fabio Fazio come la sua autorità di riferimento è da barzellette. Ma leggete il resto: "una carezza ai nonni, un bacio ai bambini". Ha capito tutto del coronavirus (come si è notato dalla passeggiata per Roma). Non è l'ora di andare in pensione? #FabioFazio

Mariagiovanna Maglie@mgmaglie

Citare Fabio invece di Matteo o Luca è la cultura dei gesuiti che circondano

@Pontifex. Ma aver detto:'È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto,se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua', è infame

dopodiche@dopodiche1

il Papa prega Dio per fermare l'epidemia. Visto che non lo ascolta, per ripicca cita Fabio Fazio.

stefano menichini@smenichini

Ora ho visto un papa citare Fabio Fazio. La fine è davvero vicina

Giammarco Desideri@Gigadesires

Stavo leggendo i Vangeli, ma non sono riuscito a trovare quello secondo #Fazio. #BergoglioImpostore

nonexpedit@nonexpedit

Peggio di Fabio Fazio che cita Papa Francesco c'è solo Papa Francesco che cita Fabio Fazio.

TRASH@disagiotrash

Papa Francesco cita Fabio Fazio, già che ci sei la prossima volta cita Barbara D’Urso. #Bergoglio

Il figlio di Stanley@scatmancro

Il Papa che elogia Fabio Fazio è come se il cantante dei Metallica elogiasse Pupo. #Fazio

la manina@La_manina__

Papa Francesco: "è vero quanto ha scritto Fabio Fazio su Repubblica..." #Bergoglio cita Fazio e legge Repubblica. Immagino i sovranisti assumere tutti i colori dal rosso all'ultravioletto di fronte a questa notizia.

MalaTempora@MalaTempora7

con Papa Francesco che cita Fabio Fazio è come se Dante citasse Fabio Volo, non c'è più nessuna speranza

Sfiga&Catrame@SfigaCatrame

Il Papa "Sull'evasione fiscale ha ragione Fabio Fazio". E su l'IMU non pagata a chi possiamo chiedere ?? #Papa #fabiofazio #tasse

Simone Fontana@simofons

Magari finirà tutto domani, questo non lo so, ma oggi possiamo dire di essere vivi nella tempolinea in cui Papa Francesco cita Fabio Fazio

Maestro Miyagi@cinicodippiu

Non è che Papa Francesco cita Fabio Fazio, hanno solo lo stesso ghost writer! #18Marzo

Antonio Socci@AntonioSocci1

Bergoglio, citando Fabio Fazio come nuovo dottore della Chiesa, sostiene che se mancano posti letto e respiratori dipende dagli evasori fiscali. Non dai tagli "europei", ma dagli evasori. In generale dove potremmo recuperare imposte non pagate? Vediamo... #CoronaVirusChallenge

valibona@valibona44

Il papa intervistato su Repubblica che cita Fazio...affacciamoci al balcone...e buttiamoci di sotto. #flashmob #COVID2019 #belpaese

Luigi Medola@LdmMedola

Siamo come in Guerra ma abbiamo un Papa che non cita le scritture , i Santi o i Padri della Chiesa, ( che forse non conosce) ma cita Fazio che invita a "riscoprire le piccole cose" . 2000 anni di storia buttati via ? #Coronavirus #Bergoglio

gianmarco bachi@gmbugs

Papa Francesco cita le parole di Fabio Fazio. Ora tocca a Ratzinger con Derrick.

ilGuff@BeppeGuffanti

Beh adesso pure il #papa, ok la domenica al posto di andare a san Pietro la gente ascolterà #fazio. Ma questo virus colpisce anche le sinapsi?

Dado.@dado_vanni13

Dicevano che il cristianesimo sarebbe morto con un #papa nero, Ma un papa che cita #Fazio non mi fa stare più sereno. #sapevatelo

PAPA FRANCESCO A SAN MARCELLO AL CORSO PAPA FRANCESCO TOSSISCE PAPA FRANCESCO TOSSISCE