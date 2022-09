TUTTI GLI UOMINI DELLA PRESIDENTE – L’ARRIVO DI LIZ TRUSS A DOWNING STREET È UN SOMMOVIMENTO NEL PARTITO CONSERVATORE: CHI L’HA APPOGGIATA DALL’INIZIO SI È ASSICURATO UN POSTO AL SOLE; CHI INVECE L’HA OSTEGGIATA, PUNTANDO LE SUE FICHES SUL “TRADITORE” DI BORIS JOHNSON, RISHI SUNAK, RISCHIA DI SCOMPARIRE – LA SQUADRA “MULTICOLOR” DI GOVERNO: NELLE QUATTRO CARICHE PIÙ IMPORTANTI NON CI SARÀ NEMMENO UN UOMO BIANCO

1 - RUOLI CHIAVE, NIENTE BIANCHI ECCO IL GOVERNO DELLA TRUSS

Estratto dell’articolo di Chiara Bruschi per “il Messaggero”

[…] Dopo aver varcato la soglia del numero 10 col marito, si è diretta a Westminster per formare la sua squadra di governo. E ha scelto Therese Coffee come ministro della Sanità e, soprattutto, come vicepremier per un tandem di vertice tutto al femminile.

Inoltre, per la prima volta nella storia britannica, nelle quattro cariche più importanti non ci sarà nemmeno un uomo bianco: accanto a Liz Truss ci sarà Kwasi Kwarteng, figlio di emigrati del Ghana, come Cancelliere dello Scacchiere; Suella Braverman, figlia di emigrati di origini indiane arrivati da Kenya e Mauritius, sarà ministro dell'Interno; a James Cleverly, figlio di padre inglese e madre della Sierra Leone, andrà il ministero degli Esteri. […]

2 - CHI CONTA E CHI SCOMPARE NELL'"ERA TRUSS" NEL REGNO UNITO

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Molti dei politici protagonisti degli anni di Johnson – scrive l’inviato di El Pais - sono ora in secondo piano.

Nei brevi giorni che hanno caratterizzato le campagne dei vari candidati alla successione di Boris Johnson, molte carriere politiche sono proseguite o si sono interrotte bruscamente.

È stato quel momento delicato e importante in cui si è scelto da che parte stare, con tutte le sue conseguenze. Chi ha puntato su Liz Truss, quando tutti i media riempivano prime pagine e minuti con Rishi Sunak e Penny Mordaunt, i due primi favoriti, si è assicurato un posto al sole per i prossimi mesi.

I vincitori

Kwasi Kwarteng. Il Segretario di Stato per le Imprese - un buon amico della Spagna, che non si è perso le cene convocate a Londra dalla Camera di Commercio - sarà sicuramente il nuovo ministro delle Finanze.

Figlio di due immigrati ghanesi, Kwarteng, 47 anni, condivide con l'amica Truss una visione profondamente neoliberista dell'economia e ha già iniziato a pianificare i tagli fiscali promessi.

Ammette che, insieme agli aiuti diretti alle famiglie per affrontare la crisi energetica, il taglio delle tasse sconvolgerà per un breve periodo l'ortodossia di bilancio che è sempre stata parte della "Bibbia" dei conservatori, ma promette di mantenere il Regno Unito solvibile e di comportarsi in modo "fiscalmente responsabile" non appena le circostanze miglioreranno.

James Cleverly. È ampiamente probabile che diventi il nuovo Segretario agli Esteri. Nato da padre inglese e madre della Sierra Leone, Cleverly (Londra, 53 anni) ha unito il suo lavoro in diverse case editrici e gli anni di servizio militare con l'affiliazione al Partito Conservatore.

Deputato dal 2015 e membro attivo della campagna per la Brexit nel 2016, ha ricoperto diversi incarichi di medio livello (è diventato ministro dell'Istruzione per tre giorni, quando Boris Johnson stava disperatamente cercando di sostituire la cascata di ministri che si erano dimessi a causa dei suoi scandali). È stato il suo ruolo di numero due di Truss durante il periodo in cui era segretario agli Esteri a cementare il loro stretto rapporto.

Suella Braverman. L'ex Procuratore Generale (il più importante consulente legale del governo del Regno Unito) è candidata a diventare il nuovo Ministro degli Interni.

A lei si devono i pareri con cui ha tentato di dare autorità legale ad alcune delle decisioni più controverse di Johnson, come la legge che ha ribaltato l'impegno internazionale acquisito con l'UE attraverso il Protocollo dell'Irlanda del Nord, o la politica di immigrazione che ha dirottato verso il Ruanda le persone che attraversavano le acque della Manica per raggiungere il territorio britannico.

Figlia di due immigrati indiani provenienti rispettivamente dal Kenya e dalle Mauritius, la Braverman (Londra, 42 anni) ha tentato di competere alle primarie dei conservatori e per qualche ora è stata la candidata preferita dagli euroscettici, fino a quando non è stata eliminata e ha rivolto i suoi sforzi per dare impulso alla campagna di Truss.

Jacob Rees-Mogg. L'euroscettico più eccentrico e altezzoso del Partito Conservatore, salito alla ribalta come presidente dell'European Research Group, la corrente interna dei più forti sostenitori della Brexit, è rimasto fedele a Johnson fino alla fine, arrivando a definire un golpe antidemocratico le manovre per costringere alle dimissioni l'ex primo ministro, nel cui governo ha ricoperto il ruolo di ministro per i rapporti con la Camera dei Comuni.

In seguito è diventato ministro per le opportunità della Brexit, con un valore più propagandistico che effettivo. Rees-Mogg (Londra, 53 anni), un fervente cattolico che non si toglie mai l'abito gessato, ha appoggiato la candidatura di Truss fin dal primo minuto e la vincitrice delle primarie conta su di lui per il suo nuovo governo.

Ben Wallace. Il ministro della Difesa era uno dei favoriti che godeva del maggior sostegno quando è iniziata la corsa alla sostituzione di Johnson.

A sorpresa, ha immediatamente annunciato la sua decisione di non candidarsi, eliminando così una delle principali preoccupazioni degli altri rivali, e assicurando al vincitore la sua disponibilità alla carica per il futuro. Wallace (Orpington, Regno Unito, 52 anni) si è comportato in modo forte e impeccabile durante la risposta all'aggressione russa in Ucraina, con un aumento degli aiuti militari britannici al governo di Kiev e continue visite nella zona. È opinione diffusa che rimarrà alla guida del ministero.

Theresa Coffey. L'attuale Segretario di Stato per il Lavoro e le Pensioni è un'amica e fedele compagna di seggio di Truss da lungo tempo. Ha fatto parte della sua campagna elettorale fin dal primo minuto e, in qualità di nuovo ministro della Sanità, avrà la pesante responsabilità di cercare di ricostruire il Servizio Sanitario Nazionale (NHS). Per anni è stato il gioiello dello stato sociale britannico e una delle istituzioni di cui i britannici andavano più fieri - un gruppo di infermieri con le loro barelle ha persino coreografato un tributo ad esso durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012 - ma il suo stato attuale è disastroso, con lunghe liste di attesa, servizi che non vengono mai forniti e ambulanze che arrivano al pronto soccorso con ore di ritardo. Anche Truss ha promesso di risolvere questo problema.

Gli sconfitti

Rishi Sunak. L'ex ministro delle Finanze ha lottato fino all'ultimo contro Truss nelle primarie dei conservatori e gli oltre 60.000 voti ricevuti (più del 42% del totale dei consensi) hanno chiarito che è una forza politica con cui fare i conti. Figlio di una coppia di immigrati indiani, Sunak (Southampton, 42 anni), con un passato accademico e imprenditoriale privato di successo, ha già chiarito che non entrerà in un governo Truss anche se gli venisse offerto, sebbene darà tutto l'aiuto che gli verrà richiesto per preservare l'unità del Partito Conservatore e contribuire a una possibile nuova vittoria elettorale. Manterrà il suo seggio alla Camera dei Comuni e aspetterà di vedere se il tempo e le circostanze gli offriranno una nuova opportunità.

Michael Gove. Michael Gove è una figura della politica britannica tanto affascinante quanto complessa. Ha lavorato con Johnson alla campagna per la Brexit del 2016 e si è impegnato a guidare la sua campagna per sostituire David Cameron come primo ministro. La sera prima del lancio della candidatura, lo ha pugnalato alle spalle. Non solo ha rinunciato ad appoggiare il suo amico e alleato politico, ma ha messo in dubbio la sua capacità di guidare il destino del Paese.

Tuttavia, Johnson lo ha fatto tornare come ministro nel 2019. Gove (Aberdeen, Scozia, 55 anni) è brillante nell'oratoria, astuto nella strategia politica e furbo come una volpe. Ciò che è meno importante è il ministero che occupa. È utile averlo accanto per risolvere le cose. Tuttavia, Gove ha deciso di andare fino in fondo con Rishi Sunak, arrivando a scartare Truss come primo ministro perché "non ha la risposta giusta al mondo che abbiamo di fronte", ha scritto in un editoriale per il Times.

È stato Gove a dire a Johnson, in un incontro privato quando la sua sconfitta era ormai cronaca annunciata, che la cosa più dignitosa che potesse fare era dimettersi. Il primo ministro si è vendicato in differita del suo alleato e lo ha espulso dal governo per ripicca, prima di dimettersi lui stesso da primo ministro. Gove ha già dichiarato che "non si aspetta di far parte di un altro governo". In politica, tuttavia, è chiaro che "mai" significa "per ora".

Priti Patel. È stata una delle figure più controverse, ma anche più importanti, del governo Johnson. Nella tarda serata di lunedì, Patel ha anticipato ogni possibile decisione e ha annunciato che avrebbe lasciato l'Esecutivo. Patel (Londra, 50 anni), figlia di genitori indiani stabilitisi in Uganda prima di emigrare nel Regno Unito, è stata il ministro dell'Interno responsabile del drastico inasprimento della politica di immigrazione britannica in seguito alla vittoria della Brexit.

Sostenitrice convinta dell'uscita dall'UE, non ha mostrato alcun segno di debolezza nonostante i contrattempi legali che il suo dipartimento ha dovuto affrontare, soprattutto quando ha voluto attuare la strategia di espulsione in Ruanda degli immigrati giunti irregolarmente sul suolo britannico. La sua decisione di non partecipare alle primarie, e successivamente di rimanere neutrale senza appoggiare alcun candidato, ha giocato a suo sfavore. Truss ha approfittato di questo allontanamento per estrometterla dal governo, liberarsi di una figura controversa ed evitare un'immagine di continuità nel nuovo governo.

Dominic Raab. Con un carattere accomodante e poco incline alle lamentele, Raab (Buckinghamshire, Regno Unito, 48 anni) ha ricoperto tutti gli incarichi governativi più importanti senza lasciare un segno significativo. È stato ministro della Brexit sotto Theresa May e ministro degli Esteri sotto Johnson, prima che il fiasco del frettoloso ritiro delle truppe britanniche dall'Afghanistan - Raab non ha voluto nemmeno interrompere le vacanze - ne imponesse il licenziamento. Diventato ministro della Giustizia, ha persino acquisito il titolo - più onorifico che pratico nel sistema costituzionale britannico - di vice primo ministro. È diventato primo ministro ad interim per qualche giorno, quando il covid 19 ha mandato Johnson in terapia intensiva e si è temuto per la sua vita.

Raab ha appoggiato Sunak durante la campagna elettorale e ritiene improbabile che Truss gli offra un posto nel nuovo governo. Se lo facesse, però, ha già fatto capire che accetterebbe, perché è un tuttofare.

