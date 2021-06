TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENNETT? – CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE IL NUOVO PREMIER ISRAELIANO, NAFTALI BENNETT, CHE HA SPODESTATO NETANYAHU – MILIONARIO PROPRIETARIO DI SOCIETÀ TECNOLOGICHE, È STATO CAPO DI GABINETTO E POI MINISTRO DELLE FINANZE E DELLA DIFESA IN VARI GOVERNI DI BIBI. POI HA DECISO DI STACCARSI ALLE ULTIME ELEZIONI. MA RIUSCIRÀ A GUIDARE UNA MAGGIORANZA DI OTTO PARTITI MOLTO DIVERSI TRA LORO (COMPRESI GLI ARABI DI MANSOUR ABBAS?) – VIDEO: I FESTEGGIAMENTI A TEL AVIV

CCla. Per "il Giornale"

Soldato coraggioso, milionario proprietario di società tecnologiche che si è fatto da sé, attivista politico e poi leader di una sua formazione. Naftali Bennett, l' uomo che ha scalzato Netanyahu, è scaltro, instancabile, ambizioso, e molto sicuro di sé. È anche un grande giocatore d' azzardo con una notevole capacità di raggiungere i suoi obiettivi.

È nato ad Haifa nel marzo 1972, ma ora vive a Raanana sobborgo a nord di Tel Aviv dove vivono molti anglofoni e hanno sede diverse start-up. Il leader 49enne, è il più giovane di tre figli di genitori immigrati americani Jim e Myrna, che si sono trasferiti in Israele da San Francisco nel 1967, sulla scia della Guerra dei Sei Giorni. Determinato fin dall' inizio, ha superato le prove per far parte dell' unità di comando più prestigiosa dell' esercito, Sayeret Matkal e ha servito poi nel reparto di ricognizione Maglan.

Ha lasciato il servizio militare dopo sei anni. Tre anni dopo, alla tenera età di 27 anni, viveva a Manhattan e fondava la sua prima azienda tecnologica, Cyota, che ha venduto sei anni dopo per 145 milioni di dollari. Il suo pallino per la politica è arrivato durante la guerra del Libano del 2006. Ha prestato servizio come riservista in quella guerra, partecipando ad operazioni dietro le linee nemiche per distruggere cellule di Hezbollah.

Poi si è dedicato alla politica ed è stato capo di gabinetto sotto Benjamin Netanyahu, allora leader dell' opposizione, dal 2006 al 2008, quando ha litigato con la moglie di Bibi, Sara, ed è stato escluso così dal Likud. Dopo il ritiro da Gaza, che non approvava, si è buttato su una posizione di destra nazionalista, favorevole all' annessione dei Territori in Cisgiordania.

È stato ministro delle Finanze e della Difesa in vari governi di Netanyahu, fino a staccarsi dall' alleato di sempre alle ultime elezioni. Una mossa che gli ha fatto guadagnare la premiership. Ma il loro rapporto è stato difficile fin dall' inizio. Bibi nel corso della fulminea ascesa politica di Bennett ha cercato diverse volte di schiacciare il popolare parvenu.

Il neo premier invece nella sua scalata ha lavorato molto sulla sua immagine per cercare di andare oltre quella di un leader nazional-religioso e raggiungere anche elettori laici e centristi. Quando è diventato ministro dell' istruzione ha incoraggiato gli studenti delle scuole superiori a specializzarsi in matematica e fisica, e ha sostenuto come il sistema educativo fosse il motore per l' industria tecnologica della nazione.

Bennett stringe la mano alle donne, e sua moglie Gilat originaria di una famiglia laica non si copre i capelli. Quando si sono svolte le elezioni del marzo 2021 - la sua scommessa più ambiziosa - ha puntato tutto sulla sfida aperta al potere di un Netanyahu «fallito». Ma per i suoi oppositori è irritante che diventi primo ministro mentre guida una fazione di soli sette seggi e da Netanyahu è pure stato accusato di essere un traditore. La sua scaltrezza e intuito però sembrano dargli ragione e portano sempre più in alto il parvenu che ha spodestato Bibi the King.

