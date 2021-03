TUTTO COME DAGO-ANTICIPATO! L’AMBASCIATORE ARMANDO VARRICCHIO LASCIA WASHINGTON E VA A BERLINO: AL SUO POSTO ARRIVA DALL’ONU MARIANGELA ZAPPIA E BENASSI VOLA A BRUXELLES ALLA RAPPRESENTANZA EUROPEA - DOPO GIAVAZZI, ARRIVANO ALTRI CONSIGLIERI PER DRAGHI: ALESSANDRO ARESU, SERENA SILEONI E LA FISICA SIMONA GENOVESE…

IL VALZER DEI NOSTRI DIPLOMATICI: ZAPPIA PRIMA DONNA A WASHINGTON

Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

Una tornata di nomine nei posti chiave della diplomazia italiana. L' ha decisa ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, d' intesa con Mario Draghi, in una girandola di cambi che va da Washington a Berlino sino a Bruxelles e Tokyo.

La sede di Washington, la più importante per la nostra diplomazia, sarà guidata da Mariangela Zappia, già consigliera diplomatica sia di Renzi che di Gentiloni. In uscita da Washington Armando Varricchio si trasferisce nell' altrettanto cruciale sede di Berlino.

Novità anche per la rappresentanza europea a Bruxelles, finora guidata da Maurizio Massari, che per scadenza di mandato cede il suo posto all' ex consigliere diplomatico di Giuseppe Conte, Piero Benassi.

Verso il Palazzo di Vetro, la rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite, proprio Massari, dopo una tappa obbligata a Roma, per aver ricoperto per oltre otto anni una sede all' estero. Prima il Cairo poi Bruxelles. A Tokyo andrà il ministro plenipotenziario Luigi Benedetti.

Mariangela Zappia è stata la prima donna ambasciatrice italiana alla Nato e, successivamente, alle Nazioni Unite. Armando Varricchio, ex consigliere diplomatico con Letta va al posto di Luigi Mattiolo, chiamato dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi come consigliere diplomatico.

Le altre nomine passate in Cdm prevedono Alfonso Di Riso a Erevan (Armenia), Stefano Dejak a Bamako (Mali) ed Emilia Gatto a Niamey (Niger). Tutti ovviamente in attesa di ricevere il gradimento diplomatico nei rispettivi Paesi di destinazione.

Intanto si arricchisce la squadra dei consiglieri di Mario Draghi. Fra questi oltre all' economista Francesco Giavazzi, sono in fase di nomina anche Alessandro Aresu, di formazione filosofo, oggi consigliere scientifico della rivista Limes e direttore degli investimenti Deep Tech della fondazione Enea Tech (in aspettativa dal primo marzo).

Un posto a Palazzo Chigi lo avrà anche Serena Sileoni, costituzionalista all' Università Orsola Benincasa di Napoli.

Accanto a Mario Draghi anche Marco D' Alberti, allievo di Massimo Severo Giannini, docente esperto di diritto amministrativo comparato. Ha insegnato a Yale, Harvard e Cambridge. Avrà il compito di supportare l' azione di semplificazione normativa anche importando le best practices di altri Paesi.

Un ruolo vicino al presidente del Consiglio, sempre come consigliera, lo avrà la fisica Simona Genovese, già consigliera del gabinetto di Paolo Gentiloni ed ex capo della segreteria tecnica dell' ex sottosegretario all' editoria Andrea Martella.

Si fa dunque sempre più corposa la squadra messa in piedi negli ultimi giorni dal presidente del Consiglio che già si è distinto per aver nominato otto sottosegretari a Palazzo Chigi, due comitati interministeriali, uno per la transizione ecologica e uno per quella digitale, ed aver scorporato le deleghe per la programmazione economica affidandole a Bruno Tabacci.

