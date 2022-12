TUTTO FA POLEMICA, “MADAME” LA MARCHESA – IL PD, PARTITO DEL GREEN PASS E PRO VAX, COME CONCILIA LA LINEA DEL RIGORE CON LA PRESENZA A ROMA SUL PALCO DEL CONCERTONE DI CAPODANNO DI MADAME INDAGATA PER FALSE VACCINAZIONI? UN'ALTRA BELLA ROGNA PER GUALTIERI. LA CANTANTE NON PARLA E NON LANCIA NEPPURE UN MESSAGGIO SULL'IMPORTANZA DI PROTEGGERSI DAL VIRUS, COME HA AUSPICATO L'ASSESSORE ONORATO – IL CASO E’ DIVENTATO POLITICO…

Clemente Pistilli per la Repubblica

Madame non parla. Non si esprime sull'inchiesta della Procura di Vicenza in cui è indagata con l'accusa di aver ottenuto un falso Green Pass per non vaccinarsi contro il Covid e non lancia neppure un messaggio sull'importanza di proteggersi dal virus, come ha auspicato mercoledì scorso l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato. Non si sa neppure se si recherà al Circo Massimo per la prevista photopportunity insieme agli altri artisti. Salvo sorprese però, mentre cresce di ora in ora l'imbarazzo del Campidoglio, la vicentina Francesca Calearo si esibirà al Circo Massimo, con buona pace di chi insiste sul pessimo messaggio lanciato dando un palco a chi sembra aver scelto il fronte No Vax.

L'esibizione di Madame è stata criticata dai medici di medicina generale, sottolineando che l'Australia non fece giocare Novak Djokovic mentre l'Italia lascia le porte aperte a chi è accusato di essere ricorso a un falso per ottenere la certificazione verde. Non c'è però alcuna condanna e per il Campidoglio far fuori alla vigilia dell'evento la cantante solo perché indagata potrebbe costare caro, con tanto di causa e risarcimento danni.

Una situazione difficile tanto per l'assessore Onorato quanto per lo stesso sindaco Roberto Gualtieri. Ancor di più considerando che il Pd continua ad accusare il centrodestra di non contrastare a sufficienza il Covid, strizzando l'occhio a negazionisti e No Vax.

«Se siamo riusciti a tornare a organizzare grandi eventi e concerti lo dobbiamo ai vaccini. Auspico che, almeno dal palco del Circo Massimo, Madame lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini », ha detto il candidato dem alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Spero arrivi un comunicato in cui la cantante magari chiarisca, al netto delle indagini, qual è il suo pensiero, un messaggio chiaro che è quello di essere a favore della scienza e contro altre forme di improvvisazione di pensiero » , ha aggiunto l'assessore Onorato.

« In questo momento c'è un contratto in essere che non possiamo modificare » , ha aggiunto.

Ma Madame non parla. A quanto pare canterà e basta, senza curarsi troppo delle polemiche.

