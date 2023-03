TUTTO IL MONDO È PAESE: SE NON PUOI BATTERE IL NEMICO, LO ABBATTI PER VIA GIUDIZIARIA – LA PROCURA DELLA GEORGIA STA VALUTANDO DI CONTESTARE A DONALD TRUMP I REATI DI ESTORSIONE E COSPIRAZIONE. LA VICENDA NON C’ENTRA NIENTE CON QUELLA PER CUI “THE DONALD” RISCHIA DI ESSERE ARRESTATO: SI TRATTA INFATTI DI UN’INDAGINE SUL PRESUNTO TENTATIVO DI RIBALTARE LE ELEZIONI IN QUELLO STATO NEL 2014 (NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI)

1. PROCURA GEORGIA VALUTA ESTORSIONE E COSPIRAZIONE PER TRUMP

(ANSA) - Estorsione e cospirazione: sono i reati che la procura di Atlanta sta valutando di contestare per gli sforzi dell'allora presidente Donald Trump di ribaltare l'esito delle elezioni in quello stato nel 2014. Lo riferisce la Cnn citando una fonte a conoscenza delle indagini.

Gli investigatori hanno un grande volume di prove sostanziali relative a una possibile cospirazione all'interno e all'esterno dello stato, comprese registrazioni di telefonate, e-mail, sms, documenti e testimonianze davanti a un gran giurì speciale. Il loro lavoro, ha detto la fonte, sottolinea la convinzione che la spinta per aiutare Trump non sia stata solo uno sforzo di base che ha avuto origine all'interno dello stato.

2. USA:SPEAKER CAMERA, ARRESTO TRUMP? NÈ PROTESTE NÈ VIOLENZE

(ANSA) - Pur avendo criticato l'inchiesta della procura di Ny contro Donald Trump per i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Danel e promesso un'indagine della Camera, lo speaker Kevin McCarthy si è detto contro le proteste sollecitate via social dal tycoon. "Non penso che le persone debbano protestare, no", ha detto ad una conferenza stampa per lanciare il ritiro annuale dei repubblicani ad Orlando.

"Nessuno dovrebbe farsi del male a vicenda in questo...Vogliamo calma là fuori. Non credo ci dovrebbe essere alcuna violenza (in risposta) a questo", ha aggiunto. Lo speaker della Camera ha difeso anche Trump, sostenendo che "neppure lui crede a questo" e che "non sta parlando in modo pericoloso".

