RITARDI, CARTE NON IN REGOLA, SCATOLE VUOTE E BUROCRAZIA: SUL PNRR L’ITALIA È NEL CAOS – È CORSA CONTRO IL TEMPO PER CENTRARE I 13 OBIETTIVI DI MARZO E I 55 DEL 2022 (IN GRAN PARTE EREDITÀ DEL GOVERNO DRAGHI) NECESSARI PER OTTENERE I FINANZIAMENTI EUROPEI. I DUBBI DEI TECNICI DI BUXELLES VANNO DAI PROGETTI SULLA CYBERSICUREZZA ALLE CONCESSIONI PORTUALI – IL GIOVERNO VUOLE COMMISSARIARE IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER FORMARE I DIPENDENTI, MA SI TROVA DI FRONTE A “FORTI RESISTENZE” – C’È POI UNO SCONTRO CON I COMUNI…