SALVATI I BALNEARI (PER ORA), LA MELONI PROVA A TENDERE LA MANO ALL’UE SUGLI AMBULANTI – OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI ARRIVA IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE SULLA CONCORRENZA, CHE PREVEDE IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI, COME PREVISTO DALLA BOLKENSTEIN, MENTRE LE VECCHIE SARANNO PROROGATE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 – PROTESTA DELLA CONFESERCENTI SUI SALDI LIBERI…