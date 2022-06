DITE A GIORGIA MELONI, CHE STRIZZA L’OCCHIO A CONFINDUSTRIA E AI “CUMMENDA” DEL NORD, CHE VOTANO ANCHE I POVERI (E SONO QUASI 6 MILIONI): “SERVE UN INTERVENTO PODEROSO SUL CUNEO FISCALE PER RIDURRE IL COSTO DEL LAVORO E AUMENTARE I SALARI. BASTEREBBE ABOLIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA. E NON PERCHÉ VOGLIAMO AFFAMARE I POVERI, COME DICONO I GRILLINI. HO RIPETUTO DA SEMPRE CHE CHI NON HA MEZZI E NON PUÒ LAVORARE DEVE ESSERE AIUTATO DALLO STATO” - E COS’E’ IL REDDITO DI CITTADINANZA, CHE HA UN’EROGAZIONE MEDIA DI 600 EURO, SE NON UN AIUTO DELLO STATO? DEI TRE MILIONI DI PERCETTORI, SONO 900 MILA SONO “OCCUPABILI”