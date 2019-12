28 dic 2019 13:22

TWO IS MEGLIO CHE ONE - FIORAMONTI LASCIA, CONTE RADDOPPIA: AZZOLINA È MINISTRA DELLA SCUOLA, MANFREDI AL NUOVO MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA - L’ANNUNCIO DEL PREMIER: “BISOGNA SEPARARE I DUE COMPARTI, HANNO LOGICHE DIVERSE” - AZZOLINA È DIRIGENTE SCOLASTICA, MANFREDI È A CAPO DELLA CRUI, LA CONFERENZA DEI RETTORI