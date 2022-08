GLI UCRAINI ESCONO ALLO SCOPERTO – UN ALTO FUNZIONARIO DI KIEV RIVELA AL “NEW YORK TIMES” CHE LE ESPLOSIONI NELLA BASE MILITARE IN CRIMEA SONO STATE PROVOCATE “DA UN’UNITÀ MILITARE UCRAINA D’ELITE, CHE OPERAVA DIETRO LE LINEE NEMICHE” – I RUSSI MINIMIZZANO: “È STATO UN ATTO DI SABOTAGGIO”

(ANSA) - Un alto funzionario ucraino, parlando con il New York Times in condizione di anonimato, ha affermato che le esplosioni nella base militare in Crimea sono state provocate da un'unità militare ucraina d'élite che operava dietro le linee nemiche. Il NYT ricorda che il ministero della Difesa russo ha parlato di un "atto di sabotaggio".

