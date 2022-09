È UFFICIALE: LIZ TRUSS È LA NUOVA LEADER DEL PARTITO CONSERVATORE BRITANNICO E DOMANI DIVENTERÀ PREMIER – COME PREVISTO, LA MINISTRA DEGLI ESTERI HA SCONFITTO A VALANGA LO SCALPITANTE RISHI SUNAK, EX CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE, CHE PAGA IL "TRADIMENTO" NEI CONFRONTI DI BORIS JOHNSON – LA SUCCESSIONE SCATTERÀ AUTOMATICAMENTE DOMANI: "BOJO" SI DIMETTERÀ ANTICIPATAMENTE DAVANTI ALLA REGINA, E LE “RACCOMANDERÀ” DI DESIGNARE LA NUOVA LEADER…

TRUSS NUOVA LEADER TORY, DA DOMANI PREMIER GB

LIZ TRUSS

(ANSA) - Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e da domani subentrerà come premier - la terza donna nella storia del Regno Unito - al dimissionario Boris Johnson, costretto a farsi da parte a luglio sull'onda di scandali e congiure interne Tory.

Truss, come largamente previsto, ha sconfitto con netto margine l'ex cancelliere dello Scacchiere di radici familiari indiane Rishi Sunak nel ballottaggio finale deciso dal voto postale degli iscritti.

RISHI SUNAK LIZ TRUSS

L'annuncio è stato dato da Graham Brady, presidente, del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare conservatore incaricato di gestire la procedura elettorale per la leadership del partito.

Truss ha ottenuto 81.326 dei voti espressi da circa 172.000 militanti Tory nel corso delle ultime settimane, secondo il risultato dello spoglio reso noto dopo le 12.30 locali, contro i 60.399 andati a Sunak.

Hugh O Leary E Lizz truss

Il passaggio di consegne alle redini del governo scatterà automaticamente domani, quando Boris Johnson - rimasto finora in carica per gli affari correnti - si recherà dalla 96enne regina Elisabetta per dimettersi anticipatamente dalla carica di primo ministro, dopo poco più di un triennio segnato dal trionfo elettorale alle politiche del 2019, e per "raccomandarle" secondo prassi di designare al suo posto la nuova leader della formazione maggioritaria.

A seguire la sovrana riceverà separatamente Liz Truss - primo ministro numero 15 dei suoi 70 anni di regno da record, iniziato nel lontano 1952 quando al 10 di Downing Street l'inquilino era Winston Churchill - per "invitarla" a dar vita al suo nuovo governo. I due incontri si svolgeranno per la prima volta da quando Elisabetta II siede sul trono nella residenza scozzese di Balmoral (dove Sua Maestà trascorre tradizionalmente la fine dell'estate fra agosto e settembre), essendo stato consigliato dai medici all'anziana monarca afflitta da "problemi di mobilità" di evitare il previsto spostamento ad hoc di quasi mille chilometri fino a Londra.

Liz Truss 3

Sempre domani Truss inizierà a formare la sua compagine, a partire dalle caselle ministeriali di governo più importanti; per poi esordire in Parlamento nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni - riaperta da oggi dopo oltre un mese di pausa estiva - e far fronte ai prevedibili attacchi che il leader laburista Keir Starmer e altri esponenti delle opposizioni le porteranno fin da subito sui temi della crisi politica ed economica britannica di questi mesi.

Liz Truss 2

2 - IL PARTITO CONSERVATORE BRITANNICO ANNUNCERÀ QUESTO LUNEDÌ IL SUCCESSORE PER DARE UNA SVOLTA ALL'"ERA JOHNSON"

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Secondo tutti i sondaggi – leggiamo nell’articolo di El Pais - il ministro degli Esteri Liz Truss sarà sicuramente il nuovo inquilino di Downing Street. Dovrà affrontare una crisi acuta del costo della vita e un ciclo prolungato di scioperi.

Alle 12.15 di lunedì, 67 milioni di britannici sapranno finalmente in quali mani i 160.000 aderenti al partito conservatore, chiamati a scegliere il successore del primo ministro Boris Johnson, hanno posto il futuro del Regno Unito. Si scoprirà finalmente se, come tutti i sondaggi suggeriscono con forza, i Tories avranno ceduto al messaggio ottimistico e diffuso del ministro degli Esteri Liz Truss, o ai rigori proposti dall'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak. Tutto lascia pensare che sarà la prima.

liz truss e margaret thatcher

Molti attivisti non hanno perdonato a Sunak il suo "tradimento" che ha portato al crollo del governo Johnson con le sue brusche dimissioni. Nessuno mette in dubbio le sue capacità e la sua preparazione, nemmeno la serietà con cui ha sollevato, durante la campagna per le primarie, l'urgente necessità di affrontare l'inflazione, prima di lanciarsi allegramente in tagli fiscali, come promette la sua rivale Truss.

RISHI SUNAK BORIS JOHNSON

Ma molti conservatori sono stati sedotti dal discorso fortemente ideologico della candidata, dalla sua rivendicazione dell'eredità più polarizzante di Johnson - Brexit, immigrazione, forti spese per la difesa... - e da una tattica molto simile a quella del primo ministro conservatore più popolare degli ultimi decenni: promettere ai cittadini un futuro roseo, senza chiarire come intende realizzarlo. "Mentimi, dimmi che mi ami", chiede Johnny a Vienna nel film Johnny Guitar. Il Partito Conservatore ha chiesto a Truss di prometterle un'altra vittoria elettorale, nei prossimi due anni, nonostante tutte le circostanze stiano ora cospirando contro questa possibilità.

"Se sarò eletta primo ministro, agirò immediatamente su due fronti: sulle bollette del gas e dell'elettricità e sull'approvvigionamento energetico", ha dichiarato Truss alla BBC domenica. "Perché i due problemi vanno di pari passo.

dibattito rishi sunak liz truss

Dobbiamo aiutare immediatamente le famiglie e le imprese, ma dobbiamo anche trovare una soluzione al problema dell'approvvigionamento", ha dichiarato. Di fronte alla più grave emergenza che il Regno Unito, come il resto dell'Europa, deve affrontare, non è andato oltre.

A differenza del suo rivale, Sunak, che nello stesso programma ha descritto in dettaglio i tre segmenti a cui dovrebbero essere destinati i diversi tipi di aiuti diretti - i consumatori in generale, i più vulnerabili economicamente e i pensionati - Truss non rivela i fondamenti del suo piano. E ci si chiede se stia giocando sul fattore sorpresa o se in realtà porti nello zaino più entusiasmo che idee.

Il passaggio di potere

boris johnson

Anche se il vincitore delle primarie terrà un breve discorso ai membri lunedì, quando la leadership del Partito Conservatore rivelerà il suo nome al Centro Congressi Elisabetta II, la macchina del passaggio di poteri avrà luogo il giorno successivo. Boris Johnson pronuncerà il suo discorso di addio fuori dalla porta del numero 10 di Downing Street, prima di volare con un aereo della RAF (British Air Force) all'aeroporto di Aberdeen, in Scozia. Da lì, al castello di Balmoral, dove informerà Elisabetta II delle sue dimissioni e suggerirà il suo sostituto.

In 70 anni di regno, è la prima volta che la monarca 96enne compie questo rituale - lo stesso con 14 precedenti primi ministri - nella sua residenza estiva, anziché a Buckingham Palace a Londra. "Problemi di mobilità", secondo la Casa Reale britannica, hanno costretto a cambiare i piani. Anche il successore di Johnson (o meglio, con ogni probabilità, la successora) vi si recherà poco dopo con un altro aereo della RAF. Per motivi di sicurezza, devono viaggiare separatamente. La Regina chiederà al successore di formare un governo per suo conto.

Liz Truss come Margaret Thatcher

Al suo ritorno a Downing Street, intorno alle cinque di martedì pomeriggio, il nuovo capo del governo britannico terrà il suo primo discorso ai media e alla nazione, sempre davanti all'iconica porta di legno nero di Downing Street. Se il tempo è buono, perché il nuovo governo conservatore inizierà il suo lavoro in una settimana che i servizi meteorologici prevedono piena di tempeste.

boris johnson regina elisabetta

Se alla fine verrà confermato che Truss sarà il nuovo primo ministro, la tempesta che dovrà affrontare fin dal primo minuto di mandato sarà enorme. L'impennata dei prezzi dell'energia, con bollette destinate ad aumentare di quasi il 100%; l'incombente recessione, annunciata dalla Banca d'Inghilterra; il potenziale conflitto con Bruxelles per il Protocollo sull'Irlanda del Nord, che lei stessa ha contribuito a bocciare in qualità di ministro degli Esteri; un autunno e un inverno tormentati dalle agitazioni sindacali, le cui prime avvisaglie si sono manifestate quest'estate, con scioperi annunciati nella maggior parte dei settori pubblici.

La scorsa settimana, Truss ha riunito il grosso del suo staff nella maestosa casa di campagna di Chevening, nella contea del Kent - la residenza estiva regolarmente utilizzata dal ministro degli Esteri - per preparare un piano per l'approdo al governo. Non ci sarà alcun periodo di transizione, né 100 né 10 giorni, per il nuovo primo ministro conservatore.

liz truss sconvolta mentre kate mccann collassa a terra

La quarta in più di un decennio che ha visto l'economia britannica rallentare, la Brexit avvelenare il Paese e deprezzare il suo potenziale commerciale, e le promesse di Johnson di ridistribuire la ricchezza tra le regioni rimangono lettera morta. Mancano ufficialmente due anni alla convocazione di nuove elezioni generali. Sarà presto chiaro se il successore di Johnson riuscirà a compiere il miracolo di ribaltare le prospettive elettorali dei conservatori, ormai disastrose, o se riuscirà semplicemente a gestire la sconfitta finale.