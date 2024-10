ULTIME DAL CASO BOCCIA-SANGIULIANO – VENERDÌ È STATA SENTITA A PIAZZALE CLODIO MELANIA RIZZOLI: L’EX VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA CONOSCE BENE SIA LA “POPPEA DI POMPEI”, SIA L’EX MINISTRO DELLA CULTURA. FU LEI A TENTARE UN’INTERCESSIONE CON “GENNY” DELON PER CONTO DELL’IMPRENDITRICE DI ABITI DA SPOSA – I LEGALI DI BOCCIA CAMBIANO STRATEGIA E PROVANO A DERUBRICARE TUTTO A GOSSIP. MA I MAGISTRATI NON SE LA BEVONO. E FANNO BENE: A CHE TITOLO SANGIULIANO FACEVA VEDERE ALL’AMANTE LE CHAT GOVERNATIVE? QUANTE INFORMAZIONI SENSIBILI HA AVUTO MARIA ROSARIA BOCCIA?

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/10/09/news/boccia_sangiuliano_inchiesta_gossip_supertestimone_melania_rizzoli-423545623/?ref=RHLF-BG-P10-S1-T1

maria rosaria boccia a piazzapulita foto lapresse 9

Maria Rosaria Boccia ora cambia strategia. L’imprenditrice di Pompei, amante dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, non si è fatta vedere in procura. Ma ha mandato avanti il suo avvocato. Il legale ha cercato di spiegare ai pm al lavoro sul caso come la vicenda che riguarda la sua assistita – indagata per lesioni e minaccia a corpo dello Stato – andrebbe derubricato a banale gossip. Nessun reato insomma. Ad anticipare la mossa di Boccia, planando nella cittadella giudiziaria prima del suo avvocato, è stata però la supertestimone Melania Rizzoli.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

Gossip, dunque. Eppure non pare che i magistrati di piazzale Clodio la pensino allo stesso modo. Infatti, dopo la denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano contro la sua amante, […] ci sono stati tre passaggi in procura, tre "attività investigative" che suggeriscono una certa attenzione degli inquirenti sull’inchiesta in cui l’ex direttore del Tg2 veste i panni della parte offesa.

Partiamo dall'ultima, e sino ad ora inedita. Secondo quanto apprende Repubblica, gli inquirenti hanno cristallizzato la testimonianza di Melania Rizzoli. L’ex vicepresidente della Regione Lombardia è stata ascoltata per diverse […] venerdì scorso.

melania rizzoli foto di bacco (1)

Ma cosa c’entra l’ex vicepresidente della Regione Lombardia in questa partita? Lei conosce bene sia Sangiuliano che Boccia e questa estate, il 29 agosto, aveva trasmesso un messaggio da parte di Boccia a Sangiuliano, almeno secondo quanto riportato dall’ex Ministro in denuncia: “La mia amica Melania Rizzoli mi ha detto che Boccia voleva essere nominata consigliere, e solo in tal caso si sarebbe fermata”.

Dietro questa versione potrebbe celarsi la conferma al presunto ricatto ordito dalla manager contro Sangiuliano. Rizzoli, contatta da Repubblica, ha confermato di essere stata ascoltata dai magistrati ed ha spiegato, tuttavia, di non poter “dire nulla della sua deposizione”.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

Come detto, ci sono però altri due passaggi delicati. Il primo è stato il sequestro da parte dei carabinieri di via In Selci di tutti i dispositivi della manager, nei cellulari adesso investigatori e inquirenti stanno verificando la presenza di conversazioni “intimidatorie”.

[…] Infine, la procura ha voluto sentire lo stesso Sangiuliano dopo la dettagliata denuncia presentata con il suo avvocato Silverio Sica. […] Intanto Boccia in televisione ha spiegato a Piazza Pulita “Aver “letto tanti messaggi di tante persone che fanno parte del governo”. Alla domanda di Corrado Formigli “è questa la ragione per cui lei fa tanta paura?” ha risposto spiegando così: “Fin dall’inizio ho chiesto di avere delle scuse. Se siamo qui oggi e si è montata tutta questa panna e perché il ministro ha mandato una lettera alla stampa e il ministro si è fatto intervistare al Tg1”. […]

BORDELLA - POSTER BY MACONDO maria rosaria boccia corrado formigli francesco specchia - piazza pulita post di maria rosaria boccia contro giorgia meloni GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA maria rosaria boccia intervistata da federico monga per la stampa OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND foto di maria rosaria boccia con il braccio di un uomo (sangiuliano?) al concerto dei coldplay maria rosaria boccia al concerto dei coldplay 2 maria rosaria boccia - palestina libera