GLI USA COME LA CINA? CONTE, MA CHE STAI A DI’? LA CHEERLEADER DI TRUMP FA IL PARACULO E METTE PECHINO SULLO STESSO PIANO DEGLI USA COME ALLEATO STRATEGICO DELL’ITALIA FACENDO INCAZZARE IL CENTRODESTRA – “NON È (SOLO) CERCHIOBOTTISMO, È CHE IL PREMIER PER CASO NON SI RENDE CONTO DI QUEL CHE DICE" – LUI DICE: "L'AGENDA DI BIDEN E' LA NOSTRA" - LE URLA CONTRO “GIUSEPPI”: “MASTELLA, MASTELLA” - VIDEO

Concetto Vecchio per repubblica.it

giuseppe conte alla camera

A un certo punto parte il coro: "Mastella! Mastella!". Il centrodestra si fa beffe così del discorso di Conte, evocando il sindaco di Benevento in campo in queste ore come reclutatore di responsabili. E quando il premier dice che l'Italia è stato "l'unico Paese che abbia coinvolto il Parlamento così intensamente nell'elaborazione del Recovery Plan dai banchi della Lega partono le grida: "Bugiardo! Bugiardo!" Tre parlamentari esibiscono i cartelli: "Conte dimettiti!".

Il presidente del Consiglio alla Camera parla 54 minuti, viene interrotto da dodici applausi dei suoi, ma alla fine la destra lo congeda con il coro "dimissioni! dimissioni!" Altre proteste fioriscono spontanee quando lancia un appello alle forze responsabili ed europeiste contro "la destra sovranista". Il presidente della Camera Roberto Fico è costretto a richiamare i deputati all'ordine.

il centrodestra contro conte alla camera 1

Salvini lo punzecchia sul riferimento alla legge elettorale proporzionale, una delle priorità da realizzare secondo il premier. "Vive su Marte!" "La via maestra è quella del voto. O, se il presidente della Repubblica volesse, il centrodestra ha donne, uomini, energie ed entusiasmo, non raccattato nei corridoi grazie a Tabacci", aggiunge Salvini, in diretta Facebook. "Prima erano i traditori, gli Scilipoti, ora sono responsabili e costruttori, i poltronari", lamenta. E dice che si può votare anche con la pandemia: "In Olanda si vota il 17 marzo ed in Portogallo domenica eleggono il nuovo presidente della Repubblica".

"Volevano i nostri, ma sono stati respinti con perdite" esulta Antonio Tajani, commentando l'appello del premier alle forze liberali, ovvero agli scontenti azzurri. 'Il discorso di Conte è un libro di intenzioni con offerte di posti..." ha aggiunto.

il centrodestra contro conte alla camera 2

Poi il centrodestra presenta una risoluzione in cui chiede a Conte di dimettersi. Vi si legge: "La Camera, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto; considerata la drammaticità della crisi sanitaria, economica e sociale in corso e l'evidente incapacità dell'attuale esecutivo nell'affrontarla; ritenute le dichiarazioni insufficienti a garantire un governo stabile e, soprattutto, compatto nelle decisioni che investono la guida del Paese; preso atto delle modalità tutt'altro che politiche-istituzionali con cui l'attuale esecutivo tenta di risolvere la parlamentarizzazione della crisi di governo;

considerato, altresì, che gli eventuali numeri in parlamento porterebbero a maggioranze artificiose, che configurerebbero un esecutivo depotenziato e privo di un sostegno parlamentare adeguato; evidenziato che comunque, qualunque maggioranza a sostegno del governo esca dalla parlamentarizzazione della crisi, la stessa non rispecchia la volontà popolare; impegna il Governo: a rassegnare le proprie dimissioni".

salvini

E' firmata dai capigruppo Molinari (Lega), Gelmini (Forza Italia), Lollobrigida (Fdi), lupi (Noi con l'Italia) e Silli (Cambiamo!).Una posizione che Francesco Lollobrigida riassume così: "La via maestra è quella del voto". "Non capisco come Italia Viva possa astenersi dopo un discorso di questo tipo e non votare contro" scrive su Twitter Claudio Borghi (Lega).

giuseppe conte alla camera

"Conte ha messo la Cina sullo stesso piano degli Stati Uniti come alleato strategico dell'Italia. Non è (solo) cerchiobottismo, è che il premier per caso non si rende davvero conto di quel che dice", fa notare in un tweet il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. Mentre lo diceva dai banchi del centrodestra erano partite vivaci proteste.

meme sulla crisi di governo mattarella e conte meme sulla crisi di governo conte non schioda