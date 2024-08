29 ago 2024 19:39

LE VACANZE IN PUGLIA HANNO TRASFORMATO LA MELONI IN INFLUENCER – LA PREMIER FROM GARBATELLA REGISTRA UN VIDEO INSIEME A UN IMBARAZZATISSIMO GIANCARLO GIORGETTI (CHE NON LE FA NEPPURE LA SPALLA) PER SMENTIRE LA NOTIZIA DI “REPUBBLICA” SULL’ABOLIZIONE DELL’ASSEGNO UNICO: “DIFFIDATE DALLE RICOSTRUZIONI. LA LEGGE DI BILANCIO DOBBIAMO ANCORA COMINCIARE A SCRIVERLA”. ECCO, QUESTO È IL VERO GUAIO: NON SANNO DOVE METTERE LE MANI PER TROVARE I 25 MILIARDI NECESSARI ALLA LEGGE DI BILANCIO, A CUI VANNO SOMMATI ALTRI 13 PER IL PIANO DI RIENTRO SUL DEFICIT CHE CHIEDE L'EUROPA... - VIDEO