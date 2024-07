E VAI CON LA SPUTTANESCION! – I MEDIA AMERICANI HANNO MESSO NEL MIRINO JD VANCE: IL “WALL STREET JOURNAL” RIVELA CHE UNO DEI SUOI INVESTIMENTI PIÙ GRANDI, “APPHARVEST”, HA DICHIARATO BANCAROTTA DOPO AVER AFFRONTATO VARIE CAUSE LEGALI – “THE ATHLANTIC”, METTE SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO IL SUO PASSATO DA MARINE: NON AVREBBE MAI PARTECIPATO AD ALCUN COMBATTIMENTO IN IRAQ (“LA SUA SPECIALIZZAZIONE ERA 'PUBLIC AFFAIR': SCRISSE STORIE E SCATTÒ FOTO") – IL VICE DI TRUMP CORREGGE IL TIRO DOPO LE CRITICHE PER L’EPITETO “GATTARA” A KAMALA HARRIS: "ERA SOLO UN COMMENTO SARCASTICO…”

1. 'VANCE, INVESTITORE CON UNA MACCHIA E MARINE MAI IN TRINCEA'

JD VANCE

(ANSA) - D. Vance, il vice di Donald Trump, vanta la sua carriera di venture capitalist e il suo servizio nei Marine ma sui media Usa emergono alcune riserve. Il suo curriculum in campo finanziario ad esempio non è privo di macchie, scrive il Wall Street Journal.

Uno dei suoi investimenti più grandi, AppHarvest, un'azienda tecnologica di agricoltura indoor con sede nel Kentucky, alla fine ha dichiarato bancarotta dopo aver dovuto affrontare cause legali che sostenevano, tra le altre cose, che stava creando posti di lavoro nello stato che la gente voleva o per i quali non era formata.

jd vance in iraq

Vance, che ha fatto brevemente parte del consiglio di amministrazione dell'azienda, ha investito tramite due diverse società di venture capital, tra cui la sua, Narya Capital Managemen. Nonè chiaro quanto denaro Vance e i clienti del suo fondo abbiano investito o perso in AppHarvest. Quanto al suo dispiegamento come marine in Iraq, sottolinea The Atlantic, Vance non ha partecipato ad alcun combattimento. "La sua specializzazione quando fu mandato in Iraq era 'public affair', il che significa che scrisse storie e scattò foto'", scrive l'autorevole periodico Usa.

2. VANCE CORREGGE IL TIRO SU 'GATTARE SENZA FIGLI': 'ERA SARCASMO'

JD VANCE E DONALD TRUMP

(ANSA) - JD Vance, il vice di Donald Trump, corregge il tiro dopo la valanga di critiche per aver puntato il dito contro "le donne senza figli e con gatti", come Kamala Harris e altre dem, che a suo avviso governano il Paese. "Era solo un commento sarcastico", ha fatto marcia indietro il senatore dell'Ohio.

"So che i media vogliono attaccarmi e vogliono che io faccia marcia indietro su questo, ma il semplice punto che ho sollevato è che avere figli, diventare padre, diventare madre, penso davvero che cambi la tua prospettiva in un modo piuttosto profondo", ha dichiarato intervenendo al 'Megyn Kelly Showï.

jd vance alla convention repubblicana di milwaukee

"C'è un punto più profondo qui. Non è una critica alle persone che non hanno figli. Ho detto esplicitamente nei miei commenti, nonostante il fatto che i media abbiano mentito su questo, che non si tratta di criticare le persone che per vari motivi non hanno avuto figli. Si tratta di criticare il Partito Democratico per essere diventato anti-famiglia e anti-bambini", ha aggiunto.

jd vance in iraq il meme di donald trump su jd vance appharvest donald trump applaude il discorso di jd vance donald trump jd vance Jd Vance con la moglie Usha Chilukuri Tucker Carlson, Byron Donalds, Donald Trump and JD Vance foto di jd vance da marine