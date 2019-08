IL VANGELO SECONDO MATTEO – SALVINI INTERVISTATO DA “OGGI”: “NON C’È ALCUN CONTRASTO CON LA CHIESA. IL PAPA? PER ME SAREBBE UN GRANDE ONORE INCONTRARLO” – “I CATTOLICI DOVREBBERO FIDARSI DI ME PERCHÉ LA NOSTRA PROPOSTA È CHIARA E TRASPARENTE. QUASI ‘EVANGELICA’” - “I GRILLINI? PER MESI COME SAN FILIPPO NERI HO RIPETUTO ‘STATE BUONI, SE POTETE, MA POI SI È SUPERATA UNA CERTA SOGLIA” – SE QUELLI DEL ‘VADE RETRO’ SI FACESSERO UN GIRO PER STRADA SI ACCORGEREBBERO DI…” - VIDEO

SALVINI A «OGGI»: «NON C’È ALCUN CONTRASTO REALE TRA ME E LA CHIESA»

«Io sono stato votato da milioni di italiani, in buona parte cattolici credo, per difendere i confini e stroncare il traffico di esseri umani... Quindi mio dovere è prendere delle decisioni, a volte dolorose e difficili, ma necessarie per stabilire regole a beneficio di tutti... Questo deve fare la politica, ma non c’è alcun contrasto reale tra me e la Chiesa, quando pone l’accento sull’accoglienza e sul rispetto dell’umanità delle singole vittime della tratta. Aldilà di qualche eccesso polemico che non condivido, credo siano molte più le occasioni in cui collaboriamo».

Il leader della Lega si sofferma sull’ostentazione del suo essere credente e sui riferimenti al rosario e alla Vergine Maria, contestati da molti religiosi e laici cattolici: «Non ho mai fatto mistero di essere l’ultimo dei buoni cristiani, divorziato e con due figli da due compagne diverse, figurarsi se mi azzardo a fare la morale agli altri! Però sono cristiano e cattolico, come milioni di altri italiani, né più né meno. A messa vado purtroppo in occasione dei funerali, ma anche fortunatamente per matrimoni e battesimi».

E poi: «Mi chiedo soprattutto in che Paese vivano quelli che si sono stracciati le vesti, quelli addirittura del “vade retro” (in riferimento a una copertina di Famiglia Cristiana, ndr)? Mi permetto di dire che se facessero un giro per strada si accorgerebbero di come per tantissime persone esibire un piccolo segno religioso è motivo di orgoglio quotidiano».

SALVINI A «OGGI»: «PERCHE’ I CATTOLICI DOVREBBERO FIDARSI DI ME? PERCHE’ IO E LA LEGA SIAMO CHIARI, TRASPARENTI, EVANGELICI: O È SI’ O È NO, IL RESTO VIENE DAL DEMONIO»

Alla domanda sul perché la Chiesa e fedeli cattolici dovrebbero fidarsi di Salvini, risponde: «Di Salvini e della Lega si può dire tutto, tranne che non abbiamo le idee chiare… sono molto orgoglioso del fatto che la nostra proposta sia chiara e trasparente. Quasi “evangelica”, nella misura in cui ci sforziamo di rispondere sempre o si o no, ben sapendo che “il resto viene dal demonio”».

SALVINI A «OGGI»: «INCONTRARE IL PAPA PER ME SAREBBE UN GRANDE ONORE»

Infine dice che «incontrare Papa Francesco per me sarebbe un grande onore» e in merito a quella parte della gerarchia critica verso un Papa «troppo concentrato su l’accoglienza agli immigrati e la tutela dell’ambiente» afferma: «Quanto alla contrapposizione tra impegno sociale e cura delle anime, le rispondo da cristiano che se davvero la Chiesa sta perdendo qualcosa della sua identità, non devono interrogarsi solo le gerarchie, ma ognuno di noi in umiltà e coscienza, perché forse certe risposte si trovano prima “dentro” che “fuori”».

SALVINI A «OGGI» SULLA CRISI DI GOVERNO: «PER MESI HO RIPETUTO A TUTTI, COME SAN FILIPPO NERI: STATE BUONI SE POTETE. MA I 5 STELLE HANNO SUPERATO LA SOGLIA»

A OGGI Salvini spiega anche le ragioni che lo hanno indotto ad aprire la crisi di governo: «il vero punto di rottura è stato lo stillicidio quotidiano dei distinguo, delle polemiche, dei rinvii e dell'immobilismo. A un certo punto sembrava che per i Cinque Stelle fosse più importante fermare Salvini che far ripartire il Paese. Per un po’ ho pazientato. Ha presente il motto di San Filippo Neri, “State buoni, se potete”? Ecco, io l’ho ripetuto a tutti per mesi, ma superata una certa soglia non potevamo fare altro che chiudere questo capitolo e ridare la parola agli elettori».

