VE LO BUCO 'STO PALLONE! – JOE BIDEN HA PENSATO DI ABBATTERE IL PALLONE-SPIA CINESE CHE VOLAVA SOPRA UNA BASE MISSILISTICA NUCLEARE AMERICANA, IN MONTANA – IL PENTAGONO PERÒ HA SCONSIGLIATO L'OPERAZIONE PERCHÈ SAREBBE STATA TROPPO PERICOLOSA E AVREBBE POTUTO CAUSARE DANNI AI CIVILI – L’AVVISTAMENTO DI UN ALTRO PALLONE AEROSTATICO SPIA IN AMERICA LATINA E IL MESSAGGIO DEI CINESI AGLI STATI UNITI...

pallone spia cinese nei cieli usa

1.PENTAGONO, UN ALTRO PALLONE-SPIA CINESE SU AMERICA LATINA

(ANSA) - "Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell'America Latina" Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn.

Non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando il pallone-spia di Pechino. Ma, stando alle segnalazioni del Pentagono, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

La Cina e gli Stati Uniti "devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate". E' quanto ha affermato il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi - secondo una nota diffusa da Pechino - nel corso di una telefonata avuta con il segretario di Stato americano Antony Blinken in merito alla vicenda del pallone aerostatico cinese intercettato in territorio statunitense.

2. IL MISTERO DEL PALLONE SPIA. USA: “VIOLAZIONE INACCETTABILE”. LA REPLICA DI PECHINO: “SONO INDAGINI METEO”

il pallone spia cinese nei cieli usa.

Il Pentagono denuncia la presenza di un pallone-spia cinese nei cieli del Montana, Pechino esprime rammarico e si giustifica parlando di un errore di manovra ma spiega che sta facendo rilievi meteo. […]

Il presidente Usa è stato informato mercoledì dell’intrusione, e ha chiesto ai militari quali opzioni ci fossero. È stata scartata quella di abbatterlo, troppi rischi per i civili e le infrastrutture a terra. Così si è optato per continuare il monitoraggio.

joe biden

Il Pentagono ha spiegato che non pone rischi per i militari, per l’aviazione civile e per le persone. Almeno per ora, si nota. Il pallone si muove a 60mila piedi di altezza (quasi 20mila metri), ben oltre le rotte dei jet commerciali e ha sorvolato il Montana, un dettaglio che è balzato subito agli occhi perché nello Stato occidentale al confine con il Canada sono custoditi i silos di 400 missili nucleari Minuteman pronti all’innesco. Lì c’è una delle tre basi dell’Air Foce, quella di Malmstrom, sul territorio nazionale.

Mercoledì si sono alzati in volo degli F22s per monitorare la situazione. Il traffico aereo nello scalo di Billings è rimasto fermo per alcune ore.

A Washington la spiegazione di Pechino che si tratta di un pallone che ha scopi di ricerca sul meteo non è stata accolta. Secondo gli Usa si tratta di un mezzo spia, «l’azione è intenzionale». […] Il pallone è grande «due o tre bus e ha sofisticati equipaggiamenti a bordo». Una volta individuato sono scattate le contromisure di sicurezza a terra per impedire che fossero captati e sottratti dati sensibili. […]

il viaggio del pallone spia cinese in america

Donald Trump invece non ha dubbi e sul suo social Truth ha scritto: «Abbattetelo».

xi jinping