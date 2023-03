VE LO RICORDATE SALVINI CHE LO SCORSO LUGLIO SCRIVEVA SU TWITTER: “PER LA SINISTRA SAREBBE PUTIN A SPINGERE I BARCONI PIENI DI CLANDESTINI VERSO L’ITALIA. SPOILER: LA COLPA È DI PD E LAMORGESE”? ORA CHE LA STESSA TESI LA SOSTENGONO I MINISTRI CROSETTO E URSO CON (CUI È AL GOVERNO) CHE NE PENSA? – IERI L’EX PRESIDENTE DEL COPASIR HA DICHIARATO: “GIÀ DUE ANNI FA, IN RELAZIONI UFFICIALI, IL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA AVEVA ALLARMATO IL PARLAMENTO SULL’AZIONE DI ACCERCHIAMENTO DELLA RUSSIA VERSO L’EUROPA...”

Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è di PD e Lamorgese. pic.twitter.com/G7k5NskriF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 29, 2022

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per “il Corriere della Sera”

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI

Le opposizioni chiedono al governo di fare chiarezza ufficialmente sulle «presunte influenze russe, attraverso la brigata Wagner, all’origine del crescente flusso migratorio» e ironizzano sullo scarso credito che a questa ipotesi dava Matteo Salvini poco prima delle elezioni. Adolfo Urso, da ex presidente del Copasir, però, porta nuovi argomenti a sostegno della tesi formulata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

«Mi stupisco che alcuni si stupiscano. Già due anni fa, in relazioni ufficiali, il comitato parlamentare per la sicurezza aveva allarmato il Parlamento sull’azione di accerchiamento della Russia verso l’Europa», dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla conferenza «Il Soft Power dell’Italia», organizzata da Francesco Rutelli a Roma.

ADOLFO URSO

«All’inizio del 2022, illustrando la relazione relativa al 2021 — prosegue Urso — avevamo allertato il Parlamento, dopo indagini conoscitive secretate, su come ci fosse una politica di potenza da parte della Russia, anche attraverso i mercenari della Wagner, che hanno via via preso in mano una parte dei Paesi del Sahel (sud Sahara) accerchiando sostanzialmente l’Europa». […]

guido crosetto foto di bacco (3)