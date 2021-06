I VELENI DI FERRONI - FIRENZE, O CARA: NON LO DIRÀ IL MINISTRO DELL’INTERNO LUCIANA LAMORGESE, DOPO CHE IERI POMERIGGIO IN PIAZZA SIGNORIA UN CAVALLO CHE TRAINAVA UNA CARROZZA DEDICATA AL TOUR DELLA CITTÀ, SI È IMBIZZARRITO E È PARTITO INFILANDOSI TRA DUE AUTO, QUELLA DEL MINISTRO E L'ALTRA DELLA SCORTA, FERME SOTTO LA LOGGIA DEI LANZI – IN RAI LUCIA ANNUNZIATA TIRA LA VOLATA A ANTONIO DI BELLA - VIDEO

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

ANTONIO DI BELLA LUCIA ANNUNZIATA

In Rai Lucia Annunziata tira la volata a Di Bella

Lucia Annunziata, da ex presidente della Rai, non si trattiene dalla voglia di scegliere il prossimo inquilino di viale Mazzini. Così nell’ultima puntata di “Mezz’ora in più”, su Rai3, avendo accanto Antonio Di Bella, eccezionalmente a Roma in questo periodo, Annunziata ha dato appuntamento ai telespettatori per la prossima stagione.

cavallo imbizzarrito sull'auto della lamorgese 4

Sempre con al suo fianco Di Bella, “se non ce lo promuovono”. Detto da lei, sembrava una premonizione: forse non a caso nello studio c’era fino a poco prima l’ex premier Giuseppe Conte, che qualche frecciata a Mario Draghi l’ha voluta lanciare…

***

Un cavallo contro la Lamorgese

cavallo imbizzarrito sull'auto della lamorgese 5

Firenze, o cara: non lo dirà il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo che ieri pomeriggio in piazza Signoria un cavallo che trainava una carrozza dedicata al tour della città, si è imbizzarrito e è partito infilandosi tra due auto, quella del ministro e l'altra della scorta, ferme sotto la Loggia dei Lanzi.

cavallo imbizzarrito sull'auto della lamorgese 6

L'animale è vivo e vegeto, senza danni, mentre i veicoli sono stati ridotti male. Alla fine Lamorgese è comunque ripartita da Firenze.

***

Max Bruno per i giovani nel cinema

I ragazzi del Laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno rilanciano dopo la pausa forzata per la pandemia. Ecco nascere una nuova iniziativa nella scuola diretta dal regista romano che da sempre si adopera per formare i ragazzi, avvicinarli alle arti e al teatro e fare in modo che i più meritevoli abbiano una possibilità, la loro “grande occasione”.

massimiliano bruno

Short Lab Movie sarà il primo festival di cortometraggi interamente scritti, diretti e interpretati dai ragazzi del Laboratorio sotto la direzione artistica di Bruno: la manifestazione si svolgerà presso il cinema Nuovo Aquila. Il 20, 21 e 22 luglio verranno proiettati gli 8 cortometraggi in concorso e sarà possibile gustarne altri 6, fuori concorso, tutti prodotti dal Laboratorio insieme a Mbiwa e Garrincha. Nell’ultima serata, in anteprima nazionale, proiezione del lungometraggio “Sé” scritto e diretto da Duccio Camerini e interpretato dai ragazzi del terzo anno dell’Accademia.

***

La “dea della penna” è solo per i vip

La chiamano “dea della penna”, ma i suoi testi non fanno impazzire. Si mette in contatto solo con chi le interessa, non lascia nulla al caso, risponde solo ai vip che possono aiutarla nella sua carriera: quando persone non famose la contattano, digita frasi del tipo “ho ricevuto recentemente delle minacce telefoniche, quindi non conoscendola trasmetterò il suo numero alle forze dell’ordine”. Chi sarà?

VINCENZO DE LUCA

***

Nella Campania di De Luca spiagge per i residenti

Nella regione Campania guidata da Vincenzo De Luca ecco le spiagge libere in quel di Vico Equense, noto centro della costiera sorrentina, vietate ai non residenti. Lo ha deciso il sindaco Andrea Buonocore, che ha emanato un'ordinanza in materia, anche alla luce della riduzione dei posti disponibili alla luce degli spazi per il giusto distanziamento.

cavallo imbizzarrito sull'auto della lamorgese

Lo stesso Buonocore ha detto che il provvedimento “ha trovato consenso nella comunità. Vogliamo continuare su questa strada. Vico da sempre ha fatto della accoglienza e della ospitalità una regola. A Vico possono venire a fare il bagno tutti. I nostri lidi sono aperti a tutti. Solo che riserviamo alcuni tratti di spiagge ai cittadini residenti, considerando come tali anche i proprietari di seconde case e gli ospiti di alberghi e strutture extralberghiere".

***

Ornaghi al museo della Scienza

LORENZO ORNAGHI

L’ex ministro per i Beni e le attività culturali Lorenzo Ornaghi è il nuovo presidente della Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2024.

Oltre a Ornaghi presidente è stata designata Paola Dubini vicepresidente. Il nuovo cda e il direttore generale della fondazione Fiorenzo Marco Galli hanno ringraziato il consiglio uscente per il lavoro “svolto con sapienza” per due mandati e in particolare “esprimono gratitudine e affetto” al presidente Giuliano Urbani.

