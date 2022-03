I VELENI DI FERRONI - UN MAGISTRATO DI CHIARA FAMA È ANDATO AL CINEMA A VEDERE “THE BATMAN”, E NON HA GRADITO VEDERE “CHE IL CATTIVO SI CHIAMA FALCONE, CARMINE FALCONE: L’ATTORE, JOHN TURTURRO, È BRAVISSIMO, MA PERCHÉ CHIAMARE PROPRIO COSÌ QUEL PERSONAGGIO, QUANDO ORA STIAMO COMMEMORANDO IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DI GIOVANNI FALCONE? COME MINIMO SI TRATTA DI UNA MANCANZA DI SENSIBILITÀ, PER NON DIRE DI RISPETTO”….

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

LAURENT FABIUS COME AMATO, DALLA POLITICA ALLA CONSULTA

La corte costituzionale francese ha annunciato i candidati alle prossime elezioni presidenziali transalpine.

Numerosi politici italiani hanno fatto un salto sulla sedia quando hanno visto chi è il presidente della consulta di Francia, autore dell’annuncio televisivo: Laurent Fabius.

Non se ne erano accorti, anche se su quella poltrona non ci è arrivato ieri ma dal 2016: classe 1946, politico di lungo corso, già capo del governo, Fabius rimarrà presidente fino al 2025.

Oltre il confine non è richiesto, per far parte della massima corte, la provenienza dalla magistratura, dall’avvocatura o dalle università. Quelli che si erano stupiti, e lamentati, della presidenza conquistata dall’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato nella nostra Corte Costituzionale ora possono stare più tranquilli.

john turturro carmine falcone in the batman

***

QUEL FALCONE CATTIVO NEL FILM DI BATMAN

Un magistrato di chiara fama è andato al cinema a vedere “The Batman”, e non ha gradito vedere “che il cattivo si chiama Falcone, Carmine Falcone: l’attore, John Turturro, è bravissimo, ma perché chiamare proprio così quel personaggio, quando ora stiamo commemorando il trentesimo anniversario dell’uccisione di Giovanni Falcone?

Come minimo si tratta di una mancanza di sensibilità, per non dire di rispetto”. E non si tratta di un’opinione isolata.

***

LA PASSIONE DI VIOLANTE PER IL TEATRO

La magistratura? Macché. La politica? Nemmeno. La vera passione di Luciano Violante è il teatro. Lo ha dimostrato in numerose occasioni, e in particolare nel 2014 quando al Teatro Argentina di Roma l’attrice Mascia Musy portò in scena “Io Lilith”, personaggio-simbolo Violante raccontò nel suo “Apocalisse di Lilith, viaggio verso la fine del tempo”.

Lì tutto nasceva dall’antica leggenda ebraica di Adamo e della prima moglie, Lilith, che rifiutandosi di giacere sotto di lui e rivendicando l’uguaglianza fu maledetta per sempre. Ora Violante torna al teatro, dal 10 marzo, a Palermo, con “Medea”: una prima nazionale nella chiesa di San Domenico, con Viola Graziosi, nel luogo dove riposano le spoglie di Giovanni Falcone. La regia porta la firma di Giuseppe Dipasquale, già al fianco dell’ex presidente delle Camera per la riscrittura di “Clitemnestra”, in scena l’anno scorso in diversi teatri.

***

SAVONA PER I TRENT’ANNI DELL’OPA

Sono già passati trent’anni dalla nascita della disciplina della cosiddetta offerta pubblica di acquisto, quella “Opa” protagonista delle cronache finanziarie legate alle “scalate” delle società quotate in borsa. Venerdì pomeriggio nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica il Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza “Paolo Ferro-Luzzi” – Grandangolo dell’Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia della società digitale dell'Uninettuno e con il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università Bocconi, ha promosso l’organizzazione del convegno “Trent’anni di Opa”.

giovanni falcone paolo borsellino

Prenderanno parte ai lavori, dopo i saluti del presidente della Consob Paolo Savona, del direttore generale del ministero dell’Economia e del Tesoro Alessandro Rivera, Stefano Cappiello per il Mef, Marco Ventoruzzo per l’Università Bocconi, con la chiusura dei lavori affidata ad Andrea Zoppini, ordinario di diritto civile all’Università di Roma Tre.

La prima sessione introduttiva sarà dedicata all’evoluzione storica della disciplina, nel corso della quale verranno ripercorse le principali tappe regolamentari delle offerte pubbliche, da prima della legge ad oggi, per approdare alle possibili nuove forme di evoluzione della normativa in chiave europea. Seguiranno due ulteriori sessioni concentrate rispettivamente sulla prospettiva dell’offerente e su quella dell’emittente.

***

GIANI UNISCE RESISTENZA E TURISMO

Eugenio Giani ha fatto aderire la regione che governa, la Toscana, a Liberation Route Italy, l'associazione nata nel 2019 con l'obiettivo di valorizzare turismo, storia e memoria, attraverso la valorizzazione e la promozione degli itinerari, dei sentieri, dei percorsi della Resistenza e delle forze Alleate durante la liberazione dal nazifascismo.

Lri è l'articolazione italiana di Liberation Route Europe, fondazione europea creata attorno a un'idea di due stagisti olandesi, che ha messo in rete musei, luoghi, teatri di battaglia, monumenti, testimonianze di sopravvissuti per raccontare attraverso percorsi turistici, visite guidate, eventi e celebrazioni la seconda guerra mondiale con uno sguardo originale e un approccio di respiro internazionale. Fino ad ora l’itinerario supera i 3 mila chilometri di collegamenti con le principali regioni di nove nazioni europee lungo l'asse seguito dalle Forze Alleate tra il 1943 ed il 1945.

***

C’E’ CUCCHI A VIA DEL VANTAGGIO

Traffico bloccato nella giornata di domenica a via del Vantaggio, strada situata a pochi passi da piazza del Popolo: c’era l’inaugurazione della “mostra in vetrina” dedicata a Canemorto, presso la litografia Bulla, un appuntamento che ha richiamato centinaia di persone. Inconfondibile, tra i tanti presenti, l’artista Enzo Cucchi.

***

GELMINI TRA CULTURA ED ECONOMIA

Giovedì pomeriggio appuntamento con l’incontro promosso dal “Laboratorio sul capitale umano dell’Eurispes”, in modalità online, dal titolo “Cultura ed economia: investire sul capitale umano per lo sviluppo del Paese”.

Sarà affrontato ed analizzato il tema degli investimenti sul capitale umano come fattore che produce innovazione e, in particolare, l’importanza di questo ambito calato nelle realtà regionali italiane anche per superare il divario di genere esistente in diversi settori, dalla formazione alla produzione, fino alla politica. Dopo i saluti iniziali affidati al segretario generale dell’Eurispes Marco Ricceri, è previsto l’intervento del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.